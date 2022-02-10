Йöн шуко – ойырен гына нал

2021 ийыште Марий Элыште самозанятыйлан шотлалтше 117 еҥлан 2 миллион утла теҥгеаш полышым пуымо, палемден Марий Элым вуйлатыше Александр Евстифеев Россий правительстве председательын икымше алмаштышыже Андрей Белоусовын видеоконференцкыл йöн дене эртарыме совещанийыште.

Таче республикыштына изи да кокла предпринимательствын 19,7 тÿжем утла субъектше пашам ышта, бизнесыште – 72 тÿжем еҥ.

Кызыт Марий Элыште «Изи да кокла предпринимательстве да амалкалчын тÿҥалтышыжлан полшымаш» национальный проектым илышыш пуртымо. Тудын тÿҥ шонымашыже 2024 ийлан изи да кокла предпринимательствыште пашам ыштыше калыкым 85,7 тÿжем еҥ марте шуктымашке виктаралтын.

Нацпроектын кышкарыштыже 2020 ий мучаште самозанятый граждан-шамычлан «Профессиональный доходлан налог» у налог режимым пуртымо да 2022 ий 1 январь марте 9 тÿжем утла самозанятый еҥым официально регистрироватлыме. Иктешлаш гын, 2022 ий 1 январьлан налмаште Марий Элыште изи да кокла предпринимательствыште 81 тÿжем еҥ шотлалтын.

Ӱмаште нацпроект-шамычын составышкышт пурышо регионысо проект-влакым финансироватлыме чумыр кугыт 128, 2 миллион теҥгеш шуын. Мутлан, «Самозанятый граждан-влаклан пашам ышташышт сай йöным ыштымаш» нацпроект кышкарыште 117 еҥлан 2,1 миллион теҥгем кучылтмо. «Бизнесын куштылго стартшылан да тудым кучаш йöным ыштымаш» регионысо проектым илышыш пуртымо кышкарыште 790 еҥлан предприниматель пашам тÿҥалаш да вияҥдаш, изи да кокла предпринимательствын 23 субъектшылан социальный предприятий статусым налаш, 17 социальный предприятийлан грант шот дене 6,4 миллион теҥгеаш финанс полышым ойыраш йöным ыштыме.

Регионысо тиде проектым 2022 ийыштат илышыш пурташлан 17,6 миллион теҥгем ойыраш пунчалме. Тыгодым 703 деч шагал огыл граждан ден амалкалчылан полышым да 25 деч шагал огыл социальный предприятийлан грант полышым пуаш палемдыме.

«Изи да кокла предпринимательствын субъектше-влакым писынрак вияҥдымаш» регионысо проект республикыштына пашам ыштыше амалкалче-шамычлан шуко тÿрлö полышым: изи займым, поручительствым, комплексный услугым, – налаш, экспорт контрактым ышташ йöным пуа.

2022 ийыште тиде проект дене пашам ышташлан 53,6 миллион теҥгем ойырымо. Тыгодым 208 деч шагал огыл амалкалчылан комплексный услугым, чумыржо 222 миллион теҥгелан кредит шотышто 20 деч шагал огыл поручительствым пуаш да 17 экспорт контрактым ышташ палемдыме.

У коронавирус инфекцийын шарлымыжлан кöра чараклыме мере-влакын вийыште улмышт жапыште бизнеслан полшымо нерген ойлаш гын, кугыжаныш пандемийым увертарыме икымше кечыла гычак амалкалче-влаклан тÿрлö префенцийым пуа:

— пашадарым тÿлаш субсидийым (2021 ийыште 10 тÿжем наре амалкалче 421 миллон теҥгеаш субсидийым налын);

— налог префенцийым (налогообложенийын простаҥдыме системыж кышкарыште налог ставкым иземдаш лийме права дене регионысо 228 амалкалче пайдаланен да тыгодым чылаже 38,5 миллион теҥгем аныклен коден);

— пого полышым (бизнесым арендылан тÿлымö деч утарыме але тидлан скидкым ыштыме);

— процентдыме гаяк займым пуымо (43 амалкалче Предпринимательствылан полшымо фондышто 51 миллион утла теҥгеаш изи займым налын).

Марий Элын Промышленность, экономический вияҥмаш да торговльо министерствыже 2021 ийыште изи ден кокла предпринимательствын субъектше-влаклан у коронавирус инфекций шарлыме пагытыште полышым пуымо комплексым ямдылен, тушко нине мероприятийым пуртен:

— экономикын азапыш логалше аланысе амалкалче-шамычлан льготан изи займым пуаш (услуго сферлан, физкультур да тазаҥдыме пашалан да ешартыш шинчымашым пуымо аланлан изи займ шотышто ставке идалыкыште 0,5 процент лийын, общественный питанийлан – 1 процент, продовольственный огыл сатум розницыш ужалышылан – 2 процент; 2021 ийыште 25 изи займым пуымо, тыгодым 28,6 миллион теҥгем кучылмо);

— изи предпринимательствын субъектше-бизнес-инкубаторын резидентше ден Марий Эл кугыжаныш погын арендаторжо-влакым арендылан тÿлымö деч утараш.

Марий Эл Республикым вуйлатышын организаций да аналитике виктемжын уверже негызеш М.ИВАНОВА ямдылен