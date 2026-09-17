Йомакысе гай сылне верыште

Морко район гыч Надежда Герасимова «Земский тӱвыра пашаеҥ» программе дене Марий Йӱштӧ Кугызан резиденцийыштыже культорганизаторлан пашам тӱҥалын.
Стройотряд, почтальон да молат
Надежда Нуж-Ключ ялыште шуко шочшан ешыште шочын-кушкын. Изинекак усталык шӱлышан, пӱртӱсым йӧратыше лийын.
Шеҥше школышто 11-ше класс деч вара Морко посёлкысо профессиональный училищыште ургызылан, а вара Звенигово оласе 7-ше №-ан профессиональный лицейыште поварлан тунемын лектын. Кидыш дипломым налмеке, ӱдыр йолташыже-влак дене пырля Астраханьыш стройотряд дене пашам ышташ каен. Тушто помидорым погеныт. Вич ий тыршымеке, шочмо кундемышкыже пӧртылын да почтальонлан ыштен.
И.С.Палантай лӱмеш тӱвыра да сымыктыш колледж деч вара Надежда Марий кугыжаныш университетыш заочно тунемаш пурен, кызыт кумшо курсышто шинчымашым налеш.
– Университетыште пырля тунемме йолташ Килемар районысо тӱвыра пӧртлан пашаеҥ кӱлмӧ нерген ойлен ыле. Шкемым у верыште терген ончаш манын, тушко кайышым, автоклуб вуйлатышылан ныл тылзе пашам ыштышым. Тыгодым «Земский тӱвыра пашаеҥ» кугыжаныш программыш пураш документым погенам. Тушко ӱмаштак йодмашым пуаш шоненам ыле, но вараш кодынам. Тений шонымашкем шуын кертынам, конкурсым эртенам. Тыге Марий Йӱштӧ Кугызан резиденцийышкыже культорганизаторлан мияш темленыт, – ойла Надежда Вячеславовна. – Тиде кундемыш миен толаш шукертак шоненам ыле, садлан тушто паша верым темлымылан моткоч йывыртенам.
Мотор кундемыште
У паша верыште Надежда 1 сентябрь гыч тырша. Тиддеч ончыч тудо Йӱштӧ Кугызан илемжым ончен савырнен, усталык шӱлышан пашаче коллектив дене палыме лийын. Йомакысе гай сылне вершӧр икымше ончалтыш гычак кумылжым савырен. Шернур муниципал округ администраций Кукнурыштак илаш пачерым пуэн.
– Икымше кугу мероприятийлан кодшо каныш кечыште, 12 сентябрьыште, Кукнур кечым шотлыман. Тудым эртарен колташ верысе тӱвыра пӧртат полшен. Ме фотозоным ямдыленна, тӱвыра программым сӧрастаренна, – ешарыш земский тӱвыра пашаеҥ.
Муро да кидпаша чоным лыпландарат
Изинекак мураш йӧратыше Надежда Герасимова Звенигово олаште илымыж годым «Мечта» тӱвыра да каныме рӱдер пеленысе «Шӱм куан» ансамбльыш мураш коштын. Ты коллектив ятыр концертыште выступатлен, тӱрлӧ пайремым да мероприятийым сылне муро дене сӧрастарен.
Изирак классыште Надежда тӱрлаш да пидаш тунемын. Тидлан тудо аваж деч кумылаҥын. Кызытат чон йодмо сомылжым уло кумылын шукта. Ургашат йӧрата. Шканже, ӱдыржылан ятыр вургемым урген, «Шӱм куан» ансамбльын участникше-влакланат сценылык вургемым ямдылен, тӱрлен да тӱрлӧ тасма дене сӧрастарен.
– Пытартыш жапыште шер пырче гыч марий сынан сӧрастарыш-влакым: кулоным, алгам – ыштылам. Тыгай кидпаша чытышым йодеш гынат, яра жапым пайдалынак эртараш тыршем, – каласыш ваштарешем шинчыше да кече гай шыргыжалше Надежда. – Кидпаша уш-акылым пудырата, чоным лыпландара да шкемын гаяк мастар еҥ-влак дене палыме лияш йӧным пуа. А марий тамга кугезына-влакын вийыштым, ойыртемыштым шижаш полша. Садлан тыгай арверым йодшат улыт.
Ямдылыме сӧрастарышыже-влакым Надежда тӱрлӧ пайремыште темла, кидмастар-влакын ярмиҥгашкат ужалаш луктеш.
Колым кучаш йӧрата
«Колым кучаш каяш эре ямде улам», – манеш Герасимова. Тидлан Сергей изаже шӱмаҥден, тудат ты сомылым чот йӧрата. Могай эҥырвоштырым але чичкам налаш, могай кол молан чӱҥга? Нине да моло йодышлан ынде чыла вашмутым пала.
– Звениговышто лийме годым эҥырвоштырем налам да Юл воктеке миен толде омак чыте. Кумда эҥерыште тӱрлӧ кол уло, садлан кажныжлан йывыртет. А теве шочмо ял воктенысе плотинаште утларакше карп логалеш, кугу улыт. Нуным жаритлет ма кол лемым шолтет – м-м-м, пеш тамле, – воштылеш Надежда. – Кукнурыш илаш куснымеке, Лемде эҥерыште колым кучем. Южгунам кинде денат логалеш, уке гын, шудышырчыкым кучем да эҥыримышкем пижыктем.
Теве тыгай тудо, мемнан тачысе геройна: чолга да чулым, тӱрлӧ вере шинчымашым налше да чон йодмо сомылжым кумылын шуктышо, калыкнан тӱвыра ден йӱлажым аралыше да кидпашажым ыштыше.
Надежда Герасимова, земский тӱвыра пашаеҥ:
– «Земский тӱвыра пашаеҥ» программе – 50 тӱжем наре еҥан илыме кундемыш пашам ышташ каяш шонышо-влаклан моткоч сай полыш. Садлан мыят тушко ушнашак шоненам. Кугыжаныш могырым ойыралтше шийвундо дене пачерым налаш шонем. Тек пашана ворана да тӱвыргӧ лектышан лиеш!
Алевтина БАЙКОВА,
Фотом еш альбом гыч налме