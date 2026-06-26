УВЕР ЙОГЫН

Йолешкылан волгыдо лиеш

Юрий Исаков Комментарий Материалым 28 гана онченыт

Уремысе сеть

Йолешкылан волгыдо лиеш

«Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалжын специалистше-влак Йошкар-Оласе Йыван Кырла уремыште йолешке-влак коштмо верым волгалтарыме пашалан пижыныт.

Строитель урем деч Самырык-влакын полатышт марте 37 меҥгым шогалтыме, ик километр утла кабельым шупшмо да меҥгылашке жаплан келшыше светодиод лампылам вераҥдыме.

Кызыт ты кундемыште тӱзатыме паша кая. Тудо июнь мучаш марте шуйна.

У светодиод волгалтарыш-влак энергийым перегыше, кужун чытыше улыт, обслуживатлаш жап кугун ок кай. Адакше нуным кучылтмаш тӱжвалне волгалтарыме качествым саемда да роскотым иземда.

Олам волгалтарыме системым вияҥдымаш – йырвелым йӧнаным ыштыме пашан кӱлешан ужашыже, ойлат энергетик-влак. Тидыже мер кумдыкым утларак лӱдыкшыдымым ышта, а у технологий энергийым пайдалын кучылташ полша.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: йолешке-влак коштмо верыште волгалтарыме сеть ышталтеш.

Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Пеш кӱлешан, но тидлан ямдылалтман

Икымше полыш Пеш кӱлешан, но тидлан ямдылалтман «Мариэнерго» филиал лӱдыкшыдымылыклан кугу тӱткышым ойыра.   Технический службо пашаеҥ-влак дене икымше лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

«Чон йодмо пашам шукташ – пиал»

Тиде чолга марий рвезын Россий кӱкшытан конкурсын финалышкыже лекме нерген уверым колмеке, тудын верч моткоч куанышым. Молан манаш гын, лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Евстифеев тулык да ача-ава полыш деч посна кодшо икшыве-влак деке миен

1 июньышто, Йочам аралыме тӱнямбал кечын, Марий Эл вуйлатыше Александр Евстифеев тулык да ача-ава полыш деч посна кодшо икшыве-влаклан лудаш…

Добавить комментарий