Уремысе сеть
Йолешкылан волгыдо лиеш
«Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалжын специалистше-влак Йошкар-Оласе Йыван Кырла уремыште йолешке-влак коштмо верым волгалтарыме пашалан пижыныт.
Строитель урем деч Самырык-влакын полатышт марте 37 меҥгым шогалтыме, ик километр утла кабельым шупшмо да меҥгылашке жаплан келшыше светодиод лампылам вераҥдыме.
Кызыт ты кундемыште тӱзатыме паша кая. Тудо июнь мучаш марте шуйна.
У светодиод волгалтарыш-влак энергийым перегыше, кужун чытыше улыт, обслуживатлаш жап кугун ок кай. Адакше нуным кучылтмаш тӱжвалне волгалтарыме качествым саемда да роскотым иземда.
Олам волгалтарыме системым вияҥдымаш – йырвелым йӧнаным ыштыме пашан кӱлешан ужашыже, ойлат энергетик-влак. Тидыже мер кумдыкым утларак лӱдыкшыдымым ышта, а у технологий энергийым пайдалын кучылташ полша.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: йолешке-влак коштмо верыште волгалтарыме сеть ышталтеш.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.