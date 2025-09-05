Йочан куанжылан нимо ок шу

Йошкар-Ола гыч Алексей Соловьёв «Кече» йоча интернат-пӧртын воспитанницыжлан куан да порылык кечым пӧлеклен.
Тиде поро увер дене регионын Паша да социальный аралымаш министерствыже палдара.
1 сентябрь водын Алексей Соловьёв ешыж дене пырля «Кече» интернат-пӧртыш миен да ойыртемалтын вияҥше ик ӱдырлан, Кристиналан, мондаш лийдыме кечым пӧлеклен. Нуно чыланат Йошкар-Олашке кудалыныт, тушто Какшан эҥер серыште коштыныт, зоопаркыш пуреныт, паркыште икмыняр аттракционышто лийыныт. Кас велеш кафеш пуреныт, тушто Кристина йӧратыме десертшым кочкын.
Тиде событий лишыл еҥ деч посна илыше йочам кеч ик кече куандараш лиймым ончыкта.
Маргарита ИВАНОВА
Марий Элын Паша да социальный аралымаш министерствыжын фотожо.