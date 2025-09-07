Йочам вучышыланат, икшыванланат

5 сентябрьыште Йошкар-Олаште Самырык ача-ава-влакын школыштым торжественно почыныт.
«Еш» национальный проектым илышыш пуртымо кышкарыште почмо школ «Доверие» психолого-педагогический да социальный полышым пуымо рӱдерыште пашам ышташ тӱҥалеш.
Тиде социальный проект ончыкылык ача-ава да самырык еш-шамыч дене психолого-педагогический пашам шукташ виктаралтын. Шонымашыжат моткоч сай: ача-ава-влакым йочам кумылын воспитатлаш туныкташ, ешым да тудын йӱлаже-шамычым пеҥгыдемдаш, ешлан кужу жап да сайын вияҥаш негызым пышташ.
Школыш кумылан чыла еш: икшыванат, йочам вучышат – коштын кертеш.
Тунемме программыш консультаций, практике занятий, мастер-класс, модыш, тренинг-влакым пуртымо. Чыла тиде теорий шинчымашым веле огыл, йочам воспитатлыме опытымат погаш полшышаш.
Марий Элын паша да социальный аралымаш министрже Елена Таникова тиде событийым регионыштына самырык еш-шамычлан полшымо системым вияҥдымаште кугу ошкыл семын аклен.
«Таче почмо школыш самырык мужыр-влак кумылын кошташ тӱҥалыт, тудо нунылан пеҥгыде да пиалан ешым ышташ полша манын ӱшанем», – манын тудо.
Маргарита ИВАНОВА
Марий Элын Паша да социальный аралымаш министерствыжын фотожо.