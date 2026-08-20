УВЕР ЙОГЫН

Йочалан – юж шар, кугыеҥлан — шарныктыш

Юрий Исаков Комментарий Материалым 25 гана онченыт

Акций

Йочалан – юж шар, кугыеҥлан — шарныктыш

«Мариэнерго» филиалын энергетике студотрядышкыже ушнышо-влак паша сезон жапыште практике опытым налыт да социальный ден профилактике сомылым шуктат.

Филиалын Самырык-влак советше дене пырля студент-шамыч Йошкар-Ола уремлаште электролӱдыкшыдымылык акцийым эртареныт. Йоча ден кугыеҥ-влакым электровий дене лӱдыкшӧ деч посна пайдаланыме да энергообъектла лишне шкем кузе кучымо тӱҥ правил дене палдареныт.

Акцийын участникше-влаклан пайдале пӧлекым ямдыленыт: тунемшылан занятий расписанийым да книга коклаш пыштышаш тасмам, йочалан юж шарым, а кугыеҥлан электролӱдыкшыдымылык правилан шарныктышым кучыктеныт. Студент-влак тыгак электровийым пайдалын кучылтмо да ресурсым перегыме нерген каласкаленыт.

Электроток дене эҥгекыш логалмым шижтарымаш – граждан-влакын лӱдыкшыдымылыкышт шотышто пашан кӱлешан ужашыже. Тыгай акций электровий дене пайдаланыме правил нерген умылаш лийшын палдараш полша. Студент-влаклан тушко ушнымаш практике опытым налаш да еҥ-влакын лӱдыкшыдымылыкышкышт шке надырым пышташ йӧным пуа.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: студотряд профакцийым эртара.

Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Шымлыме паша, таза илыш йӱла…

15-19 июньышто «Пӱнчер» тунемме да тренировкым эртарыме базыште школлаште тунемше-влаклан республик кӱкшытан кок слёт эртаралтын: икымшыже – самырык турист-влакын, лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Чыла йодышлан вашештат

15 апрель гыч Марий Элыште 2022 ийысе кеҥеж тазаҥдыме кампанийлан ямдылалтме да тудым эртарен колтымо шотышто «шокшо линий» угыч лудаш…
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Кугезе кочан сар корныжо нерген

    Москвасе Сеҥымаш тоштерыште Марий Эл гыч тунемше кугезе кочажын подвигше нерген каласкален. Эртыше кечылаште Россий Просвещений министерствын лудаш…

Добавить комментарий