Акций
Йочалан – юж шар, кугыеҥлан — шарныктыш
«Мариэнерго» филиалын энергетике студотрядышкыже ушнышо-влак паша сезон жапыште практике опытым налыт да социальный ден профилактике сомылым шуктат.
Филиалын Самырык-влак советше дене пырля студент-шамыч Йошкар-Ола уремлаште электролӱдыкшыдымылык акцийым эртареныт. Йоча ден кугыеҥ-влакым электровий дене лӱдыкшӧ деч посна пайдаланыме да энергообъектла лишне шкем кузе кучымо тӱҥ правил дене палдареныт.
Акцийын участникше-влаклан пайдале пӧлекым ямдыленыт: тунемшылан занятий расписанийым да книга коклаш пыштышаш тасмам, йочалан юж шарым, а кугыеҥлан электролӱдыкшыдымылык правилан шарныктышым кучыктеныт. Студент-влак тыгак электровийым пайдалын кучылтмо да ресурсым перегыме нерген каласкаленыт.
Электроток дене эҥгекыш логалмым шижтарымаш – граждан-влакын лӱдыкшыдымылыкышт шотышто пашан кӱлешан ужашыже. Тыгай акций электровий дене пайдаланыме правил нерген умылаш лийшын палдараш полша. Студент-влаклан тушко ушнымаш практике опытым налаш да еҥ-влакын лӱдыкшыдымылыкышкышт шке надырым пышташ йӧным пуа.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: студотряд профакцийым эртара.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.