СПОРТ

Ижевскыш – Марий Элын чапшым аралаш

Елена Эшкинина Comment(0) Материалым 7 гана онченыт

Ижевскыш – Марий Элын чапшым аралаш
Эртыше кечылаштак Йошкар-Ола воктенысе Корта ече базыште тунемше-влак коклаште «Пионерская правда» газетын призше верч таҥасымашке кундемнан тӱрлӧ верже гыч ӱдыр-рвезе-шамыч ушненыт. Икымше кечын эрыкан йӧн дене вий-куатыштым тергеныт гын, кокымшо кечын – классике йӧн дене. Моткоч кугу ойыртем дене Андрей Москвин абсолютный чемпион лийын. Команде денат 2008-2009 ийлаште шочшо-влак коклаште Тимофей Огурцов, Егор Иванов, Богдан Купсольцев, Станислав Кугергин, Захар Долгушев ончыко лектыныт. Шке тӱшкаштышт ончыко лекше спортсмен-шамыч всероссийский финалыште вийыштым тергаш тӱҥалыт. Финал 15-19 мартыште Ижевскыште лиеш.
– Юбилейный посёлкысо школышто тунемше-влак чыла тӱшкаште вийыштым тергеныт. Тушко Татьяна Смирнова, Аня Трайно, Андрей Москвин личник семын каят, – умылтара ече дене тренер, СССР-ын спорт мастерже Анатолий Кугергин. – Ты ийготан ӱдыр-влак коклаште Козьмодемьянск ола гыч команде ончыко лектын. Тренерышт – Алексей Анников. Аня Илдушкина, Анастасия Ерошкина, Аня Рыжова, Екатерина Черткова каят. А 2010-2011 ийыште шочшо ӱдыр-влак коклаште икымше верым Волжск ола гыч команде налын гын, рвезе-влак коклаште – Волжский район Сотнур кыдалаш школын командыже.
Чылаштлан сай результатым, пиалан ечыгорным тыланена.
Е.Эшкинина.

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:

Мамасево спорт музей
СПОРТ

«Пурет – самырык жапым шарналтет…»

Школ. Моткоч келге шонымашан мут. Шинчаончылно самырык, весела пагыт  сӱретлалтеш, можыч, икымше йӧратымаш шарналтеш… Туныктышо-влак ик выпуск почеш весым, лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
СПОРТ

Жанна Чубыринам шарныме лӱмеш

Звенигово оласе «Водник» стадионышто Провой кундемыште шочын-кушшо СССР спорт мастер Жанна Чубырина-Аистовам шарныме лӱмеш ече дене таҥасымаш эртен. Ж.Чубыринан лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
СПОРТ

Кок ший медальым конден   

13 гыч 17 июль марте Чебоксарыште куштылго атлетике дене Российын чемпионатше эртен. Тушто ошкылмо-тарванылме шотышто эмганыше-влак таҥасеныт. Марий Элын лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий