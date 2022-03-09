Ижевскыш – Марий Элын чапшым аралаш
Эртыше кечылаштак Йошкар-Ола воктенысе Корта ече базыште тунемше-влак коклаште «Пионерская правда» газетын призше верч таҥасымашке кундемнан тӱрлӧ верже гыч ӱдыр-рвезе-шамыч ушненыт. Икымше кечын эрыкан йӧн дене вий-куатыштым тергеныт гын, кокымшо кечын – классике йӧн дене. Моткоч кугу ойыртем дене Андрей Москвин абсолютный чемпион лийын. Команде денат 2008-2009 ийлаште шочшо-влак коклаште Тимофей Огурцов, Егор Иванов, Богдан Купсольцев, Станислав Кугергин, Захар Долгушев ончыко лектыныт. Шке тӱшкаштышт ончыко лекше спортсмен-шамыч всероссийский финалыште вийыштым тергаш тӱҥалыт. Финал 15-19 мартыште Ижевскыште лиеш.
– Юбилейный посёлкысо школышто тунемше-влак чыла тӱшкаште вийыштым тергеныт. Тушко Татьяна Смирнова, Аня Трайно, Андрей Москвин личник семын каят, – умылтара ече дене тренер, СССР-ын спорт мастерже Анатолий Кугергин. – Ты ийготан ӱдыр-влак коклаште Козьмодемьянск ола гыч команде ончыко лектын. Тренерышт – Алексей Анников. Аня Илдушкина, Анастасия Ерошкина, Аня Рыжова, Екатерина Черткова каят. А 2010-2011 ийыште шочшо ӱдыр-влак коклаште икымше верым Волжск ола гыч команде налын гын, рвезе-влак коклаште – Волжский район Сотнур кыдалаш школын командыже.
Чылаштлан сай результатым, пиалан ечыгорным тыланена.
Е.Эшкинина.
Ижевскыш – Марий Элын чапшым аралаш
Ижевскыш – Марий Элын чапшым аралаш