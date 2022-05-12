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Баскетбол, футбол, волейбол…

Елена Эшкинина Comment(0) Материалым 19 гана онченыт

Саламлена
Баскетбол, футбол, волейбол…
Физический культур да спорт программе почеш йоча-влакым туныктымо шотышто «Профессионал мастарлык» всероссийский конкурсын регионал этапшын «Шаг в профессию» номинацийыштыже Шернур район гыч тренер-преподаватель Максим Чепаков сеҥышыш лектын. Тыгак «Педагог – формула успеха» номинацийыште ты район гычак футбол дене тренер-преподаватель Владислав Пидалин ойыртемалтын.
Максим Евгеньевич Кукнур кыдалаш школышто баскетбол, футбол да волейбол секцийым вӱда, ӱдыр-рвезе-влакым таза илыш-йӱлалан кумылаҥда.
М.Чепаков ача-аважын тӱҥалме пашаштым шуя, вет нунат ятыр ий ты школышто физкультур урокым вӱдат.
Самырык тренер-преподаватель-влакым саламлена да сай результатым, творческий шӱлышым тыланена.
Е.Эшкинина.

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