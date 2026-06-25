ЙӰЛА

Ипподромышто – Сабантуй

Светлана Носова Комментарий Материалым 12 гана онченыт

27 июньышто Медведево районысо Руэм посёлкысо ипподромышто Сабантуй пайрем лиеш.

 Кече мучко татар калыкын тӱвыраже да йӱлаже дене палдарыше пайрем мероприятий-влак – имнешке-влакын таҥасымашышт, Марий Элысе да Татарстанысе усталык коллектив-влакын кугу концертышт, тӱрлӧ модыш, кидпаша, национальный вургем ончер-ярмиҥга – эртат. МЧС техникым, Йошкар-Ола ДОСААФ-ын парашютист-спортсменже-влакын выступленийыштым, кореш татар национальный кучедалмашым да моло таҥасымашым ончаш йӧн лиеш.

Светлана Носован фотожо

Лудаш темлена:
ЙӰЛА

Кечышот ден калык пале

Марий йӱла почеш: 19-26 декабрь – Марий юмыйӱлан чоткыдо пӱтӧ арняже. Шкетын пелештыме кумалтыш мут Калык верч кумалме мут: лудаш…
ЙӰЛА МАРИЙ ЙӰЛА

Эр ӱжара дене налына, кас ӱжара дене  колтена

Эртыше рушарнян Йошкар-Оласе «Марий кумалтыш» общине Марий калык йӱла тӱэмын (тӱэм – школ. Ӱпымарий (В.М.Васильев). Марий мутэр. Моско, 1926) лудаш…
ЙӰЛА

Марий кочкышым ыштат – тугеже марий калык ила

Пеледыш пайрем годым Йошкар-Оласе Тӱвыра да каныме рӱдӧ паркын Кеҥеж эстраде площадкыштыже Марий ӱдырамаш-влакын «Саскавий» мер организацийже «Когыльо-могыльо» конкурсым лудаш…

Добавить комментарий