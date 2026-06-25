27 июньышто Медведево районысо Руэм посёлкысо ипподромышто Сабантуй пайрем лиеш.
Кече мучко татар калыкын тӱвыраже да йӱлаже дене палдарыше пайрем мероприятий-влак – имнешке-влакын таҥасымашышт, Марий Элысе да Татарстанысе усталык коллектив-влакын кугу концертышт, тӱрлӧ модыш, кидпаша, национальный вургем ончер-ярмиҥга – эртат. МЧС техникым, Йошкар-Ола ДОСААФ-ын парашютист-спортсменже-влакын выступленийыштым, кореш татар национальный кучедалмашым да моло таҥасымашым ончаш йӧн лиеш.
Светлана Носован фотожо