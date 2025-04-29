УВЕР ЙОГЫН

«Илыш тул» эл мучко эрта

Любовь Камалетдинова Comment(0) Материалым 45 гана онченыт

 

 

28 апрельыште Йошкар-Олаште «Илыш тул» («Огонь жизни») факелын всероссийский эстафетыже тӱҥалын.

Тудо #ДавайВступай всероссийский донор акций кышкарыште эртаралтеш.

Всероссийский эстафетым Российын Федеральный медико-биологический агентствыже поро кумылым ончыктымо «Импакт» фонд да социальный инициативылан полышым пуышо «Огонь жизни» фонд илышыш шыҥдареныт.

Эстафете Лувем донор-влакын федеральный регистрышкышт у донор-влакым ушаш, тыге неле черан еҥ-влакын илышыштым арален кодаш йӧным шукемдаш шонымаш дене эртаралтеш.

Эстафетылан тӱҥалтышым Российыште лувем донорствын амбассадоржо Артём Алискеров ыштен. Погынышо-влак ончылно республикын тазалык аралтыш министрже Владимир Гладнев ден спорт министр Сергей Мухортов мутым ойленыт.

Факел дене эртыше-влак радамыште почетан донор, специальный военный операцийын ветеранже, медицине пашаеҥ, спортсмен, медик-волонтер-влак лийыныт. Нуно Ленин площадь гыч Вӱрым пуымо республиканский станций марте 5 километрат пеле кужытым рӱдоласе уремла дене куржын эртеныт. А нуным стартыште «Марий памаш» фольклор-этнографий ансамбльын участникше-влак сылнын мурен, куштен ужатеныт.

Эстафетым Сыктывкар ола вашлиеш. Тушко Артем Алискеров да командыже Йошкар-Олаште финиш деч вара тарваненыт. «Илыш тул» факелым эл мучко чылаже 97 олашке наҥгаят.

Тиде мероприятий кышкарыштак 28 апрельыште Ленин площадьыште эр гыч тӱҥалын 14 шагат марте Вӱрым ямдылыше мобильный пункт пашам ыштен. Тыгак донор-влак Вӱрым налме да пуымо станцийыш миеныт.

Любовь Камалетдинова.

 

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