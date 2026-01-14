ЙОШКАР-ОЛА

Илаш пуртет — оксам тӱлет

Светлана Носова Комментарий Материалым 34 гана онченыт
2026 ий гыч Йошкар-Олаште турист налогым погаш тӱҥалыт.
Тений тудын ставкыже – илаш пурымо ак деч 2 %. Тыгай налогым илышыш пуртымо шотышто пунчалым кодшо ийын оласе погынымашын депутатше-влак пеҥгыдемденыт. Ончыктен кодыман, ставке икмыняр кужыт дене кугемдалтеш. Мутлан, 2027 ий гыч тудо илаш пурымо ак деч 3 % лиеш гын, 2028 ийыште  – 4 %, а 2029 ийыште  – 5 %.
Турист налогым олаш толшо уна-шамычым илаш пуртышо унагудо-влак тӱлаш тӱҥалыт. Ты шийвундо оласе бюджетым пойдараш да турист инфраструктурым саемдаш полшышаш.
Светлана Носован фотожо.  
