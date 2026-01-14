Илаш пуртет — оксам тӱлет

Лудаш темлена:
Марий талешке-влакым ужнет гын…
Марий паркыште пу гыч пӱчкеден лукмо скульптур-влак ешаралтыныт. Шукерте огыл тушко тений Йошкар-Олаште эртаралтше пу гыч пӱчкедыше-влакын «Марий калыкын лудаш…
«Марий теле»
Тений Йошкар-Олан рӱдӧ Ленин площадьыште шогалтыме У ий кожланат тулан у илюминацийым налыныт. Площадь кумдыкышто каныш кече еда пайрем лудаш…
Ынде билетым мӧҥгӧ гычак налаш лиеш!
Йошкар-Олаште Ленин проспект 4А адрес дене почылтшо у автовокзалын шке интернет-сайтше пашам ышташ тӱҥалын. Тудын дене пайдаланен, еҥ-влак, вокзалыш лудаш…