Кучемыште

Икымше-влак коклаште

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 29 гана онченыт

Кугыжаныш Погынын участвоватлымыж дене ямдылыме «Аралтыш» еш чат-ботым официально россий программный обеспеченийлан шотлымо.

Тидым ЭВМ-лан россий программе-влакын единый реестрышкышт да Россий Федерацийын Цифр вияҥмаш, кыл да тӱшка коммуникаций министерствыжын увер базышкыже  34760 номер дене пуртымо.

«Аралтыш» МАХ платформысо чат-бот-влак коклаште элыштына тыгай статус дене палемдалтше ик эн икымше проект лийын.

Цифр полышкалышым неле ситуацийыште: йоча йоммо але тудын азапыш логалмыж годым – эҥерташ ыштыме.

Проектын авторжо – Молодёжный парламентын йыжыҥъеҥже, 31-ше №-ан школ директорын алмаштышыже, ныл шочшан ава Ксения Якунина. Технический пашам разработчик Сергей Якунин шуктен, тудак марий парламентын йодмыж почеш СВО-н участникше-шамычлан «ОНАР» цифран полышкалышым ыштен.

Кызыт системышке 701 пайдаланышым, ты шотыштак 380 ача-ава ден 195 йочам, пуртымо.

Ушештарена: 31-ше №-ан школышто эртарыме икымше тергымаш сервисын пайдалыкшым пеҥгыдемден. Тестированийыш 7 ияш деч кугурак ийготан йоча-шамыч ушненыт. Тунемме ик ситуацийыште икшыве корным йомдарен да тидын нерген аважлан шижтарен – «Аралтыш» йочан лачшымак кушто улмыжым ик минут гутлаште ончыктен.

«Аралтыш» чат-ботым вияҥдыме паша умбакыже шукталтеш.

Маргарита ИВАНОВА.

Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.

 

Лудаш темлена:
Кучемыште

Кок комитет гыч – кок проект

Марий Эл Кугыжаныш Погынын комитетше-влак кок проектым ямдыленыт. Регионысо парламентын кок профильный комитетше республикысе законодательствым саемдымашке виктаралтше документ-шамычын проектыштым лудаш…
Кучемыште

Кум йодышым онченыт

9 сентябрьыште Марий Эл Кугыжаныш Погынын луымшо сессийже эртен. Тудым республикым вуйлатыше Юрий Зайцевын темлымыж почеш чумыреныт.   Сессийыште лудаш…
Кучемыште МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Тургым пагытым иктешлыме

Кучемыште Тургым пагытым иктешлыме Марий Эл правительстве пожар лӱдыкшӧ да тазалыкым шуарыме кеҥеж пагыт, тыгак ялозанлык тургым кузе эртымым лудаш…

Добавить комментарий