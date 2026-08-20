Икымше-влак коклаште

Кугыжаныш Погынын участвоватлымыж дене ямдылыме «Аралтыш» еш чат-ботым официально россий программный обеспеченийлан шотлымо.
Тидым ЭВМ-лан россий программе-влакын единый реестрышкышт да Россий Федерацийын Цифр вияҥмаш, кыл да тӱшка коммуникаций министерствыжын увер базышкыже 34760 номер дене пуртымо.
«Аралтыш» МАХ платформысо чат-бот-влак коклаште элыштына тыгай статус дене палемдалтше ик эн икымше проект лийын.
Цифр полышкалышым неле ситуацийыште: йоча йоммо але тудын азапыш логалмыж годым – эҥерташ ыштыме.
Проектын авторжо – Молодёжный парламентын йыжыҥъеҥже, 31-ше №-ан школ директорын алмаштышыже, ныл шочшан ава Ксения Якунина. Технический пашам разработчик Сергей Якунин шуктен, тудак марий парламентын йодмыж почеш СВО-н участникше-шамычлан «ОНАР» цифран полышкалышым ыштен.
Кызыт системышке 701 пайдаланышым, ты шотыштак 380 ача-ава ден 195 йочам, пуртымо.
Ушештарена: 31-ше №-ан школышто эртарыме икымше тергымаш сервисын пайдалыкшым пеҥгыдемден. Тестированийыш 7 ияш деч кугурак ийготан йоча-шамыч ушненыт. Тунемме ик ситуацийыште икшыве корным йомдарен да тидын нерген аважлан шижтарен – «Аралтыш» йочан лачшымак кушто улмыжым ик минут гутлаште ончыктен.
«Аралтыш» чат-ботым вияҥдыме паша умбакыже шукталтеш.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.