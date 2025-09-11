ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Икымше профессий: возалт да тунем!

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 18 гана онченыт

 

Марий Элысе школлаште тунемше-влаклан икымше профессийлан туныктымо дене кылдалтше проект умбакыже шуйна.

8-11-ше класслаш коштшо-влаклан, школышто тунеммым кӱрылтде, икымше специальностьым налаш йӧным Марий Элын профессионал могырым ончылгоч ямдылыше рӱдерже (ЦОПП) ышта. Тений 31 программе (ИТ да беспилотникым виктарыме гыч тӱҥалын чоҥымо, автомашинам олмыктымо да сварке паша марте) почеш 840 верым почмо.

Занятий-влак тений сентябрь гыч 2026 ий май марте республикысе колледж ден техникумлаште эртаралтыт. Тунеммылан оксам тӱлыман огыл.

Йодмашым рӱдерын официальный сайтыштыже «Школьникам» – «Первая профессия» лончышто пуаш лиеш. Специальность-шамыч нерген кумданрак 8 (8362)23-50-73 телефон дене пален налаш лиеш.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Элын профессионал могырым ончылгоч ямдылыше рӱдерже   сайтше гыч налме

УВЕР ЙОГЫН
