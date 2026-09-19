Икымше кечым иктешленыт

Марий Эл Дистанционный электрон йӱклымаш дене элнан регионжо-влак коклаште ик эн ончыл радамыште.
Таче эрдене Мер эскерымаш рӱдерыште Марий Эл Сайлымаш комисийын председательжын алмаштышыже Вениамин Осокин сайлымашын икымше кечыжым иктешлен.
Йӱклымашке 120861 сайлыше ушнен, тидыже республикыште регистрироватлыме чумыр чот гыч 23,31 процент лиеш. Показательыш участкылаштат, ДЭГ полшымо дене йӱклышӧ-влакат пуреныт.
— ДЭГ йӧн дене шукын йӱкленыт — палемден Вениамин Арсентьевич. — Дистанционно 62840 сайлыше йӱклен, тидыже электрон йӱклымашке возалтше-влакын чотышт гыч 78,2 процентше лиеш. Марий Эл ДЭГ-ым кучылтмо регион-влак коклаште вич ончыл верыш пурен.
Республикысе район-влак коклаште Килемар округышто 28,48 процент, Шернур кундемыште 27,52% да Юрино кундемыште 22,67% еҥ йӱклен. Йошкар-Олаште 8,65 процент сайлен. Тиде статистике ДЭГ-ым шотыш налде ончыкталтеш. Республик мучко ДЭГ деч посна 13,24% сайлыше йӱклен.
Вениамин Осокинын мутшо почеш, йӱклымӧ икымше кечын Марий Эл Сайлымаш комиссийыш ик вуйшиймашат пурен огыл.
👨 💻Мер эскерымаш рӱдерым вуйлатыше Евгений Кузнецов участковый сайлыме комиссий-влакын пашаштым сутка мучко эскерыме нерген увертарен. Эскерыше-влак йӱклымашын лектышыжлан эҥгекым ыштен кертше замечанийым палемден огытыл.