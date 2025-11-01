КУЧЕМЫШТЕ

Икымше иктешлымашым ыштеныт

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 10 гана онченыт

Марий Эл Кугыжаныш Погынышто верысе шкевиктемын реформыж шотышто икымше иктешлымашым ыштеныт.
Йыргешке ӱстелым» почмыж годым Кугыжаныш Погын председатель Михаил Васютин тудым икмыняр муниципал образованийыште лийше вашталтышым иктешлаш, вийыште улшо законодательствышке ешартыш тӧрлатымашым пурташ, тыгак тиде направленийыште ончыкылык радамым рашемдаш шонымо дене эртарыме нерген ойлен.
Публичный кучемын единый системыштыже верысе шкевиктемын негызше-влакым ыштыме кышкарыште Юл кундем федерал округын субъектлаштыже правам кучылтмо практикым иктешлыме заседаний декабрьыште Казаньыште лиеш. Тидым шотыш налын, Михаил Васютин верысе шкевиктем орган-влакын еҥышт деч проблемный йодыш-шамычым палемдаш йодын – нуным федерал законодательствыш тӧрлатымашым пуртен решатлаш кӱлеш.
Верысе шкевиктемын ик кӱкшытан системын форматыштыже пашам ыштыме икымше опыт дене коллегыже-шамычым Килемар муниципал округын администрацийжым вуйлатышын алмаштышыже Юлия Шушлякова палдарен.

Маргарита Иванова.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо.

