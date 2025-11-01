Кугу пашам ӱшаныме

«Герои Марий Эл. Талешке-влак» регионысо кадр программын участникше Александр Смирновын стажировкыжо умбакыже шуйна.
Эртыше изарнян Александр Смирнов наставникше Михаил Васютин дене пырля МарГУ-шко Марий Элым ыштымылан 105 ий темммылан пӧлеклалтше «йыргешке ӱстелыш» миен.
Марий парламентым вуйлатыше шке докладыштыже палемден: Александр Смирновлан законодательный органыште кугу пашам пуымо – Молодёжный парламентым курироватлаш. Тудлан самырык тукымым уло молан туныкташ!
Мероприятий мучаште Александр Смирнов докладчик ден заседанийын участникше-шамычлан оҥай темым тӱшкан каҥашымылан тауштен да кажне еҥын мом-гынат уым пален налмыжлан ӱшанымыжым ойлен.
Тылеч ончыч Михаил Васютин ден Александр Смирнов Кугыжаныш Погын президиумын йыжыҥъеҥже-влак семын республикын прокуроржо дене капитально олмыктымо йодыш дене кылдалтше республик программым илышыш пуртымо нерген вашлийын мутланеныт.
Эртыше изарнян Александр Смирнов наставникше Михаил Васютин дене пырля МарГУ-шко Марий Элым ыштымылан 105 ий темммылан пӧлеклалтше «йыргешке ӱстелыш» миен.
Марий парламентым вуйлатыше шке докладыштыже палемден: Александр Смирновлан законодательный органыште кугу пашам пуымо – Молодёжный парламентым курироватлаш. Тудлан самырык тукымым уло молан туныкташ!
Мероприятий мучаште Александр Смирнов докладчик ден заседанийын участникше-шамычлан оҥай темым тӱшкан каҥашымылан тауштен да кажне еҥын мом-гынат уым пален налмыжлан ӱшанымыжым ойлен.
Тылеч ончыч Михаил Васютин ден Александр Смирнов Кугыжаныш Погын президиумын йыжыҥъеҥже-влак семын республикын прокуроржо дене капитально олмыктымо йодыш дене кылдалтше республик программым илышыш пуртымо нерген вашлийын мутланеныт.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо.