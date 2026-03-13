УВЕР ЙОГЫН

Икымше гана погыненыт

Любовь Камалетдинова Комментарий Материалым 20 гана онченыт

 

Марий Элыште, Йошкар-Олаште, «Единый Россий» партийын предварительный      йӱклымашыжым эртарыме шотышто регионысо организационный комитетын икымше заседанийже лийын.

Оргкомитетыш 13 еҥ пурталтын. Тиде меръеҥ, СВО-н участникше, депутат да журналист-влак улыт.

Заседанийым партийын регионысо отделенийжын секретарьже, Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев эртарен. Тудо кандидат-влакын виян командыштым ыштышашлан ты процедурын кӱлешлыкшым палемден.

Тӱҥ дате-влак тыгай улыт:

11 март гыч 30 апрель марте – кандидат-влакым темлымаш;

20 апрель гыч 29 май марте – избиратель-влакым регистрироватлымаш;

25 гыч 31 май марте – электрон йӱклымаш.

Участник-влак деч документым «Единый Россий» партийын Мер полыш штабыштыже налыт. Тудо тыгай адрес дене верланен: Йошкар-Ола,  Пушкин урем, 14-ше номеран пӧрт.

– Процедурым эртараш республик ямде. Тудын иктешлымашыже почеш индешымше созыв Кугыжаныш Думыш сайлалташ темлыме кандидат-влакын спискышт ышталтеш, – МАКС мессенджерысе каналыштыже палемден Юрий Зайцев.

Любовь Камалетдинова

