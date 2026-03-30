Ик ой дене илыше калык-влак нерген

Йошкар-Олаште самырык педагог ден наставник-влакын республик кӱкшытан «Икоян улмо – Российын вийже» XIII фестиваль лийын.
Тудо Образованийын общероссийский профсюзшын Марий Элысе организацийжылан 105 ий теммылан да Российысе калык-влакын икоян улмо идалыкшылан пӧлеклалтын.
Фестивальыште районла гыч команде-влак калык-влак дене палдарыше сылнымут-сылнысем композицийым ончыктеныт. Мутлан, Килемар район Вӹзӹмйӓр ден Арде школ-влакын, «Кече» йочасадын пашаенже-влак чуваш калык нерген каласкаленыт, чуваш йылме дене «Кукушка» мурым йонгалтареныт, «Чувашия моя» чуваш куштымашым ончыктеныт. Шернур кундемысе самырык туныктышо ден наставник-влак Ингушетий Республик дене палдареныт, Волжский округ – Башкортостан Республикым.
Участник-влаклан поро тыланымашым Марий Элысе профобъединенийын председательже Александр Майоров ден Образованийын общероссийский профсюзшын Марий Элысе организацийжым вуйлатыше Людмила Пуртова ойленыт.
Фестивальым республикысе чыла муниципальный образованийыште, тыгак ссуз ден вузласе педагог ден студент-влаклан эртараш палемдыме. Иктешлыше гала-концерт Туныктышын кечыжлан лиеш.
Г.Кожевникова
Фотом Килемар районысо образований пӧлка, Марий Элысе Самырык педагог-влакын ушемыштын соцкылысе лаштыкышт гыч налме