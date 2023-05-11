Икшыве-влакым кондаш шукын полшеныт

Украиныште икшыве-влак дене илыше Марий Эл гыч ӱдырамаш Йошкар-Олашке чоҥештен толын.

Тиде Россий Федерацийыште Айдемын праваже шотышто уполномоченныйын, Марий Эл Республикын кучемжын полшымышт дене лийын.

Марий Элыште Айдемын праваже шотышто уполномоченный Фанис Мухаметгалиевын ойлымыж почеш, Советский поселко гыч Юлия 6 да 12 ияш икшывыже-шамычым кужу жап Марий Элыш конден кертын огыл. Нуно кочашт да ковашт дене Одесса областьыште иленыт. Икшывыже-шамычым кондаш манын, ӱдырамаш РФ-ште Айдемын праваже шотышто уполномоченный Татьяна Москальковам полшаш йодын. Тыге Айдемын праваже шотышто федеральный да региональный уполномоченный-влакын аппаратыштын кугу пашам эртарымышт дене икшыве-влакым Украине гыч Молдова, Армений гоч Москвашке, вара Йошкар-Олашке конденыт.

Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцевын кӱштымыж почеш, Юлия дене пырля йоча-шамычым да коваштым вашлияш Москвашке республикысе правительстве председательын алмаштышыже Ольга Бадма-Халгаева миен.

– Юлия Николаевна шочшыжо-влакым кум ий конден кертын огыл. Ончыч пандемий лийын, вара военный действий тӱҥалын. Юрий Викторовичлан тау. Тудын кӱштымыж почеш кугу командный паша ышталтын, да таче икшыве-влак авашт дене пырля шочмо элыштышт улыт, – палемден Ольга Бадма-Халгаева.

Марий Эл вуйлатышын администрацийжын информаций паша пӧлкажын уверже негызеш Л.Камалетдинова ямдылен