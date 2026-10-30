УВЕР ЙОГЫН

Икоян улмаште – мемнан вийна

Лидия Шабдарова Комментарий Материалым 53 гана онченыт

26-31 октябрьыште Ульяновск областьыште Российысе калык-влак ассамблейын  «Код – единство» икымше молодёжный профильный сменыже эрта.

Тушко Марий Эл гыч самырык активист-влакын делегацийышт ушнен. Нунын коклаште Йошкар-Ола, Волжский, Шернур округла да Политехнический лицей-интернат гыч ныл тунемше улыт. Смене йоча тазалыкым пеҥгыдемдыме да туныктымо «Рвезылык» рӱдерыште эрта. «Код – единство» смене Российысе калык-влакын икоян улмо идалыклан пӧлеклалтын. Программыште  – социальный проектирований, Юл кундемысе калык-влакын тӱвырашт нерген ӱстембал модышым ыштымаш, медиаконтент дене мастер-класс да калык-влакын келшымашыштлан пӧлеклалтше проектлам команде дене ыштымаш.

Сменым пайремлын почмашке Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев, Ульяновск областьын губернаторжо Алексей Русских ден Российысе калык-влак ассамблейын генеральный директоржо Артур Латыпов, Марий Эл Кугыжаныш Погын председательын икымше алмаштышыже, Российысе калык-влак ассамблейын Марий Элысе пӧлкажым вуйлатыше Лариса Яковлева, Марий Эл Правительстве председательын икымше алмаштышыже  Марий Элым вуйлатышын администрацийжым вуйлатыше Лидия Батюкова, Марий Эл Правительстве председательын алмаштышыже тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Иванов ушненыт.

Церемонийын тӱҥ событийже семын «Код – единство» сменын кубокшым Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцевлан кучыктымаш лийын. Вес ийын тыгаяк сменым Марий Эл Республикыште эртараш палемдыме. Тидын нерген Российысе калык-влак ассамблейын генеральный директоржо Азат Латыпов дене кутырен келшыме. Кундемыштына смене «Лесная сказка» каныме базыште лиеш. Тушко элнан 20 регионжо гыч 60 участник толшаш.

«Кугу Российнан икоян улмо кодшо икте-весынам колышт моштымо, калык йӱлам пагалыме, тӱрлӧ задачым пырля решатлыме  гыч чумырга. Лач самырык-влак дене элнан ончыкылыкшо кылдалтын. Нуно тӱрлӧ калыкын йӱлажым пагалымым ончыктат, ушем-влак коклаште кӱварым чоҥат, вашкылым ыштат», – палемден Юрий Зайцев.

Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.

Снимкыште: Марий Элын делегацийже Российысе калык-влак ассамблейын генеральный директоржо Артур Латыпов, Российысе калык-влак ассамблейын Марий Элысе пӧлкажым вуйлатыше Лариса Яковлева, Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев, Российысе калык-влак ассамблейын Ульяновск областьысе пӧлкажым вуйлатыше Илья Ножечкин дене пырля.

Лидия Шабдарова ямдылен.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

«Полыш кидым шуялташ эре ямде улам»

Кодшо кеҥежым Шернур посёлкын ик уремже дене эртен кайымем годым йошкар кермычан пӧрт воктене мотор пеледыш-влакын кушмыштым шекланышым. «Могай лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Марий Элын кандашымше созыв Кугыжаныш Погынжын республиканский сайлымаш округышто сайлыме депутатше-влакым регистрироватленыт

Марий Эл Республикын кандашымше созыв Кугыжаныш Погынжын  республиканский  сайлымаш округышто сайлыме регистрироватлыме депутатше-влакын  спискышт   «Единый Россий»  Всероссийский  политический лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Тӱткылык ок сите

18 июль — Кугыжаныш пожарный службын ышталтме кечыже Тений июль гыч Россий МЧС-ын Марий Элысе Тӱҥ управленийыштыже пожар ваштареш лудаш…

Добавить комментарий