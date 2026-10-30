Икоян улмаште – мемнан вийна

26-31 октябрьыште Ульяновск областьыште Российысе калык-влак ассамблейын «Код – единство» икымше молодёжный профильный сменыже эрта.
Тушко Марий Эл гыч самырык активист-влакын делегацийышт ушнен. Нунын коклаште Йошкар-Ола, Волжский, Шернур округла да Политехнический лицей-интернат гыч ныл тунемше улыт. Смене йоча тазалыкым пеҥгыдемдыме да туныктымо «Рвезылык» рӱдерыште эрта. «Код – единство» смене Российысе калык-влакын икоян улмо идалыклан пӧлеклалтын. Программыште – социальный проектирований, Юл кундемысе калык-влакын тӱвырашт нерген ӱстембал модышым ыштымаш, медиаконтент дене мастер-класс да калык-влакын келшымашыштлан пӧлеклалтше проектлам команде дене ыштымаш.
Сменым пайремлын почмашке Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев, Ульяновск областьын губернаторжо Алексей Русских ден Российысе калык-влак ассамблейын генеральный директоржо Артур Латыпов, Марий Эл Кугыжаныш Погын председательын икымше алмаштышыже, Российысе калык-влак ассамблейын Марий Элысе пӧлкажым вуйлатыше Лариса Яковлева, Марий Эл Правительстве председательын икымше алмаштышыже – Марий Элым вуйлатышын администрацийжым вуйлатыше Лидия Батюкова, Марий Эл Правительстве председательын алмаштышыже – тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Иванов ушненыт.
Церемонийын тӱҥ событийже семын «Код – единство» сменын кубокшым Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцевлан кучыктымаш лийын. Вес ийын тыгаяк сменым Марий Эл Республикыште эртараш палемдыме. Тидын нерген Российысе калык-влак ассамблейын генеральный директоржо Азат Латыпов дене кутырен келшыме. Кундемыштына смене «Лесная сказка» каныме базыште лиеш. Тушко элнан 20 регионжо гыч 60 участник толшаш.
«Кугу Российнан икоян улмо кодшо икте-весынам колышт моштымо, калык йӱлам пагалыме, тӱрлӧ задачым пырля решатлыме гыч чумырга. Лач самырык-влак дене элнан ончыкылыкшо кылдалтын. Нуно тӱрлӧ калыкын йӱлажым пагалымым ончыктат, ушем-влак коклаште кӱварым чоҥат, вашкылым ыштат», – палемден Юрий Зайцев.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.
Снимкыште: Марий Элын делегацийже Российысе калык-влак ассамблейын генеральный директоржо Артур Латыпов, Российысе калык-влак ассамблейын Марий Элысе пӧлкажым вуйлатыше Лариса Яковлева, Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев, Российысе калык-влак ассамблейын Ульяновск областьысе пӧлкажым вуйлатыше Илья Ножечкин дене пырля.
Лидия Шабдарова ямдылен.