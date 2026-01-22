15 ий темме дене саламленыт

Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев Следствий комитетын пашаеҥже-влакым ведомствым ыштымылан 15 ий темме дене саламлен.
Торжественный мероприятий тӱҥалтыште Россий Федерацийын Следствий комитетшын Марий Элысе следствий управленийже лӱмеш Россий президент Владимир Путин ден РФ СК-н председательже Александр Бастрыкин деч толшо саламлымашан телеграммыштым лудыныт.
Ведомствын пашаеҥже ден ветеранже-влакым саламлымыж годым Юрий Зайцев палемден:
– Россий Федерацийын Следствий комитетше преступность ваштареш шогымаште пайдалын да профессионально пашам ыштымыжым пеҥгыдемден. Преступленийым писын да тӱткын шымлымаш, уголовный делам тарватыме годым законым шотыш налмаш, предварительный следствийым да суд экспертизым эртарымаш – тиде ведомство ончылно кажне кечын шогышо ятыр задаче-влак кокла гыч икмынярже гына.
Марий Элысе следствий управлений вуйлатыше Александр Рычков пашам ыштымаште чыла тӱрлӧ полышым пуымылан Юрий Зайцевлан тауштен.
– Специальный военный операций тӱҥалме икымше кечыла гычак ме СВО участник-влаклан да нунын ешыштлан правовой полышым пуэна. 2025 ийыште 79 личный приемым эртарыме. Кажне случайыште еҥ-влакын праваштым пӧртылтымӧ. Тиде кӱлешан пашам шуктымаште ме тӱрлӧ кӱкшытан кучем дене эреак вашкылыште улына, – каласен Александр Рычков.
Торжественный мероприятийыште регион вуйлатыше ойыртемалтше пашаеҥ-влаклан наградым кучыктен.
Тыгак уна-влак криминалистический технике выставкым ончен савырненыт. Следователь-криминалист преступленийым шымлыме кызытсе йӧн-влак дене палдарен.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Любовь Камалетдинова ямдылен.