У ий салам
Звенигово район
Икмыняр у тӱҥалтышым ыштыме
Лач тидын кӱшеш сай лектышыш шумо, рынкыште налын шогымо вернам пеҥгыдемдыме. Тӱҥ ошкылна таче тыгай: пашаеҥна-влакын чотышт 20 процентлан ешаралтын – тидыже производство куатым кушташ полшен. Заказ кушкын – тугеже клиент-влак мыланна ӱшанат. Паша лектыш кугемын – у йӧн негызеш пайдалыкым нӧлталме. Производство уэмдалтын – качестве саемын да роскот иземын. У оборудованийым налме – инноваций технологийым шыҥдараш йӧнна кумдаҥын.
Ончыкылык планна: 2026 ий икымше кварталыште Йошкар-Олаште у комплексым пашаш колташ – у верыште у производство почылтеш. Пайдалыкым умбакыже кушташ – производство автоматизироватлалтеш да у технологий шыҥдаралтеш. Кадр вийым ешараш – пашаеҥ-влакым туныктен, опытыштым кугемдаш палемдалтеш.
Пагалыме коллеге ден партнёр-влак! У ий вашеш пашам пырля ыштымыланда тауштмо шуэш. Тидын негызешак командынам кумдаҥденна, производствым уэмденна. Тек шушаш ий у йӧным пуа, у сеҥымашым конда! Тазалыкым, улан илышым, нӧлтшӧ кумылым тыланена. Тек У ийыште чыла шонымашда ден проектда шукталтыт, а пашам пырля ыштымына кок могырланат пайдале лиеш!
Александр БИРЮЧЕВСКИЙ,
«Красногорский автофургон комбинат» АО-н генеральный директоржо.
Красногорский.