УВЕР ЙОГЫН

Икмыняр у тӱҥалтышым ыштыме

Юрий Исаков Комментарий Материалым 39 гана онченыт

У ий салам

Звенигово район

Икмыняр у тӱҥалтышым ыштыме

Лач тидын кӱшеш сай лектышыш шумо, рынкыште налын шогымо вернам пеҥгыдемдыме. Тӱҥ ошкылна таче тыгай: пашаеҥна-влакын чотышт 20 процентлан ешаралтын – тидыже производство куатым кушташ полшен. Заказ кушкын – тугеже клиент-влак мыланна ӱшанат. Паша лектыш кугемын – у йӧн негызеш пайдалыкым нӧлталме. Производство уэмдалтын –  качестве саемын да роскот иземын. У оборудованийым налме – инноваций технологийым шыҥдараш йӧнна кумдаҥын.

Ончыкылык планна: 2026 ий икымше кварталыште Йошкар-Олаште у комплексым пашаш колташ – у верыште у производство почылтеш. Пайдалыкым умбакыже кушташ – производство автоматизироватлалтеш да у технологий шыҥдаралтеш. Кадр вийым ешараш – пашаеҥ-влакым туныктен, опытыштым кугемдаш палемдалтеш.

Пагалыме коллеге ден партнёр-влак! У ий вашеш пашам пырля ыштымыланда тауштмо шуэш. Тидын негызешак командынам кумдаҥденна, производствым уэмденна. Тек шушаш ий у йӧным пуа, у сеҥымашым конда! Тазалыкым, улан илышым, нӧлтшӧ кумылым тыланена. Тек У ийыште чыла шонымашда ден проектда шукталтыт, а пашам пырля ыштымына  кок могырланат пайдале лиеш!

Александр БИРЮЧЕВСКИЙ,

«Красногорский автофургон комбинат» АО-н  генеральный директоржо.

Красногорский.

Мотор таҥасымаш

1-2 декабрьыште Йошкар-Оласе теннис кортышто («Дружба» стадион) Мария Натуничым шарныме лӱмеш художественный да эстетический гимнастике дене регион-влак коклаште эртыше лудаш…

Беспилотник дене пайдаланаш туныкташ тӱҥалыт

Йошкар-Оласе 14-ше №-ан гимназийыште тений гыч йоча-влакым беспилотник дене пайдаланаш туныкташ йӧным ыштыме паша мучашыш лишемеш. «Пилотдымо авиаций системе» лудаш…

Марий Турек районышто илыш дене иктӧр илат

Марий Турек посёлкышто Ший ийготын школжо шукертсек пашам ышта. Кодшо кечылаште тушко коштшо-влак адакат пеш оҥай занятийыш погыненыт. 

