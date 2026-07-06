Ик жапыште ушнат

8 июльышто, Еш, йӧратымаш да икте-весылан ӱшанле улмо кечын, Москваште, «Россия» национальный рӱдерыште, «Россия. Соединяя сердца» III Всероссийский сӱан фестиваль лиеш. Тушко Марий Эл гычат мужыр кая.
Фестивальыш пӱтынь эл гыч 100 утла мужыр чумырга. Нунын коклаште мемнан республик гыч Дмитрий Казанцев ден Марина Семенова лийыт. Каче заводышто кӱртньӧ омсам ыштымаште тырша, оръеҥ химический предприятийыште ужалыме отделын менеджерже. Нуно коктынат марла мутланат, марий йӱлам палат. Родышт дене пырля Угинде, Шорыкйол пайрем-влакым палемдат.
Фестивальын программыж дене келшышын, икымше кечын, 8 июльышто, уло элна гыч чумыргышо йӧратыше ӱдыр-каче-влак ик жапыште чылан мужыраҥыт. Пайремым «Российын шӱмжӧ» всероссийский еш возакын тулжым пуымаш сылнештара. Ӱмаште возалтше-шамыч у мужыр-влаклан шнуй Пётр ден Феврониян илыме кундемышт гыч, Муром гыч, кондымо тулын ужашыжым кучыктат.
9 июльышто у еш-влаклан, нунын унаштлан да кумылан-влаклан просветительский лекцийым, «Россия» национальный рӱдерын «Путешествие по России» ден «Уроки географии» выставкылаж дене палымым ыштен, экскурсийым эртарат.
Кокымшо кечын ик эн тӱҥ событий иквереш куштымаш лиеш.
Кӧ сӱан йӱла-влак нерген утларак пален налнеже да Сӱан фестивальын просветительский ужашышкыже ушнынеже, тудо «Россия» национальный рӱдерын сайтыштыже регистрироватлалт кертеш.
Фестивальым «Россия» национальный рӱдер Москван правительствыже да ЗАГС управленийже дене пырля эртара.
Любовь Камалетдинова