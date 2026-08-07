Волжский
Ик жапыштак да писынрак
Волжский округышто Пӧтъял – Учимсола – Шӱргыял корнын 1-ше километрыштыже Курша эҥер гоч кӱварым капитально олмыктен пытарат.
Ты кӱварым 1978 ийыште чоҥымо. Пел курым наре жапыште тудо йӧрдымыш лектын, капитально олмыкташ кӱлын.
«Мостремстрой» АО подряд организаций меҥгылам пеҥгыдемден, кашталам монтироватлен, кӱвар шартышым тӧрлен да аралтыш лончым пыштен. Тылеч посна кӱвар гыч волымо тошкалтышым, вӱд йогымо волакым, воктенак эрыктыше сооруженийым, перил авыртышым ыштыме, бетоным ӱмбач чиялтыме. Кызыт кӱвар деке лишемме корно олмыкталтеш. Объект 80 утла процентлан ямде.
Умбакыже подрядчик корно шӧрым пеҥгыдемдышаш, кӱвар ден тротуарыште асфальтым шарышаш, чарак авыртышым шындышаш да разметкым ыштышаш. Кӱварын чумыр кужытшо – 37 метр, пашан акше – 88,9 миллион теҥге.
Пӧтъял – Учимсола – Шӱргыял корно шкежат асфальтым ырыктыде оптымо йӧн дене олмыкталтеш, сандене тудат пеҥгыде лийшаш да кужун чытышаш.
Кок объектыште пашам ик жапыштак ыштымаш тудым писынрак шукташ полша.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: Курша эҥер гоч олмыкталтше кӱвар.
Фотом «Марийскавтодор» ГКУ деч налме.