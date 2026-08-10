Российыште тений «Профессионалитет» федеральный программе почеш тунемаш пураш йодмаш шотышто рекорд ышталтын.
«Чылаже 20 июнь гыч 1,1 миллион йодмаш лийын, тиде 2025 ийысе приёмный кампанийысе деч шукырак. Тыгай лектыш пеҥгыдемда: самырык-влак пашазе специальность-влаклан тунемаш кумылаҥыт. Абитуриент-влак коклаште ик эн йодмашанлан технический направленийым шотлыман. Тудын дене специалист-влак элнам технологий могырым вияҥдат, тыге Россий Федерацийын президентше Владимир Путинын шындыме национальный задачыже шукталт толеш», – каласен вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
2026-2027 тунемме идалыклан элнан колледж ден техникумлаштыже чылаже 880 тӱжем бюджет вер ойыралтын.
Марий Элыштына «Профессионалитет» федеральный программе почеш тунемаш бюджет вер 1615 лийын, а йодмаш 4621 пурен: ик верыш – кум абитуриент дене. Выпускник-влак коклаште эн «чапланыше» направлений-влак тыгай улыт: «Автотранспорт средствам технический могырым обслуживатлымаш да олмыктымаш», «Чоҥымаште увер моделирований», «Прикладной геодезий», «Машиностроений технологий», «Сварке производство».
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.