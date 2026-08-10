ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Ик верыш – кум абитуриент

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 30 гана онченыт

 

Российыште тений «Профессионалитет» федеральный программе почеш тунемаш пураш йодмаш шотышто рекорд ышталтын.

«Чылаже 20 июнь гыч 1,1 миллион йодмаш лийын, тиде 2025 ийысе приёмный кампанийысе деч шукырак. Тыгай лектыш пеҥгыдемда: самырык-влак пашазе специальность-влаклан тунемаш кумылаҥыт. Абитуриент-влак коклаште ик эн йодмашанлан технический направленийым шотлыман. Тудын дене специалист-влак элнам технологий могырым вияҥдат, тыге Россий Федерацийын президентше Владимир Путинын шындыме национальный задачыже шукталт толеш», – каласен вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

2026-2027 тунемме идалыклан элнан колледж ден техникумлаштыже чылаже 880 тӱжем бюджет вер ойыралтын.

Марий Элыштына  «Профессионалитет» федеральный программе почеш тунемаш бюджет вер 1615 лийын, а йодмаш 4621 пурен: ик верыш – кум абитуриент дене.  Выпускник-влак коклаште эн «чапланыше» направлений-влак тыгай улыт: «Автотранспорт средствам технический могырым обслуживатлымаш да олмыктымаш», «Чоҥымаште увер моделирований», «Прикладной геодезий», «Машиностроений технологий», «Сварке производство».

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.

 

 

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