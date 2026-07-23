Ушештарат
Изиш тӱкнымат эҥгекыш шукта
Энергетик-влак кеҥеж каникул жапыште электровий дене лӱдыкшӧ деч посна пайдаланыме правилым шукташ кӱлмӧ нерген йоча ден кугыеҥ-влаклан ушештарат.
Электроток – шинчалан койдымо, но пеш лӱдыкшӧ вий. Электровоштырыш але электроустановкын ужашышкыже изиш тӱкнымат кугу эҥгекыш шуктен сеҥа. Сандене «Мариэнерго» теве мом ушыш пышташ темла:
– Электроустановко деке ида лишем! Трансформатор подстанций, энергощит, электролиний да моло энергообъект деч ӧрдыжтырак лийза. Нунын воктене ида кошт, ида мод.
– Энергообъект кӧргыш ида пуро! Подстанций да моло электросеть объект эре гаяк петырыме лийыт. Кӧгӧным пудыртен пураш ида тошт. Кажне электроустановко лишне электроток дене эҥгекыш логал кертме нерген шижтарыше знак лиеш – тудым шотыш налза.
– Кӱрылтшӧ воштырым але энергообъектыште иктаж-мом локтылмым ужыда гын, энергетик-влакын шокшо линийышкышт 8-800-220-0-220 (але 220 кӱчык номер) дене увертарыза.
– Электролӱдыкшыдымылык правилым шукташ кӱлмӧ, а тудым пудыртымаш могай эҥгекыш шуктен кертме нерген ешыштыда кутырыза.
Ӧрдыж еҥ-влакын, поснак йочан, лӱдыкшыдымылыкыштлан «Мариэнерго» эреак тӱткышым ойыра. Теат ты йодышым айда-йӧра ида ончо, тӱткӧ лийза! Палыза, нине тыглай правилым шуктымаш тендан тазалыкдам да илышдам арален кодаш полша.
Юрий ИСАКОВ.
Плакатыште: Лампочкинын ушештарымашыже.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.