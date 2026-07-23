УВЕР ЙОГЫН

Изиш тӱкнымат эҥгекыш шукта

Юрий Исаков Комментарий Материалым 38 гана онченыт

Ушештарат

Изиш тӱкнымат эҥгекыш шукта

Энергетик-влак кеҥеж каникул жапыште электровий дене лӱдыкшӧ деч посна пайдаланыме правилым шукташ кӱлмӧ нерген йоча ден кугыеҥ-влаклан ушештарат.

Электроток – шинчалан койдымо, но пеш лӱдыкшӧ вий. Электровоштырыш але электроустановкын ужашышкыже изиш тӱкнымат кугу эҥгекыш шуктен сеҥа. Сандене «Мариэнерго» теве мом ушыш пышташ темла:

– Электроустановко деке ида лишем! Трансформатор подстанций, энергощит, электролиний да моло энергообъект деч ӧрдыжтырак лийза. Нунын воктене ида кошт, ида мод.

– Энергообъект кӧргыш ида пуро! Подстанций да моло электросеть объект эре гаяк петырыме лийыт. Кӧгӧным пудыртен пураш ида тошт. Кажне электроустановко лишне электроток дене эҥгекыш логал кертме нерген шижтарыше знак лиеш – тудым шотыш налза.

– Кӱрылтшӧ воштырым але энергообъектыште иктаж-мом локтылмым ужыда гын, энергетик-влакын шокшо линийышкышт 8-800-220-0-220 (але 220 кӱчык номер) дене увертарыза.

– Электролӱдыкшыдымылык правилым шукташ кӱлмӧ, а тудым пудыртымаш могай эҥгекыш шуктен кертме нерген ешыштыда кутырыза.

Ӧрдыж еҥ-влакын, поснак йочан, лӱдыкшыдымылыкыштлан «Мариэнерго» эреак тӱткышым ойыра. Теат ты йодышым айда-йӧра ида ончо, тӱткӧ лийза! Палыза, нине тыглай правилым шуктымаш тендан тазалыкдам да илышдам арален кодаш полша.

Юрий ИСАКОВ.

Плакатыште: Лампочкинын ушештарымашыже.

Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

«Кугу нелылык огеш вашлиялт»

Возенна ыле: избирательный комиссий-влакын еҥышт 17 февраль гыч 7 март марте сайлыше-шамыч деке мӧҥгышкыштак мият да  сайлымаш нерген каласкалат. лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Шукым рашемдат, эшеат шукым эмлат

Марий Элын Тазалыкым аралыме министерствыжын увертарымыж почеш, пытартыш суткаште республикысе инфекционный стационарла гыч эше 29 пациентым мӧҥгӧ колтымо. Тыге, лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Уло мо дене ӧрдыж еҥым ӧрыктараш!

Йошкар-Ола «Великий Волжский путь» турист маршрутысо Российысе ола-влак радамыш пурталтын. Татарстан Республикын Туризм шотышто кугыжаныш комитетшын увертарымыже почеш, Казань-Йошкар-Ола-Чебоксар лудаш…

Добавить комментарий