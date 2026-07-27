Ик кечыште – икмыняр врач деке

Шернур округысо рӱдӧ больницыште йоча-влаклан Тазалык кече эртен.
Изи пациент-шамыч деке Йошкар-Ола гыч медик-влакын куснылшо бригадышт миен, да аллерголог, эндокринолог, хирург, ЛОР-врач консультаций шотан приёмым эртареныт.
Тазалык кече мо дене сай? Йоча-влак эмлымверыш ик гана мийымышт годым иканаште икмыняр врачын приёмыштыжо лийын кертыт. Ача-ава-шамычлан шочшыштым республикнан рӱдолаштыже верланыше медицине организацийыш наҥгайышашлан пашаште кечым налаш огеш кӱл. Мероприятий шке кундемыште, илыме вер воктене эрта.
«Калыкын темлымашыже-влакым погымо годым чӱчкыдынжӧ аҥысыр специализациян врач-влакым вучымо нерген шокта. Садланак «Таза республик» проект «Единая Россия» партийын пашаштыже тӱҥ верым налын», – палемда «Единая Россия» партийын Шернур округысо пӧлкажын секретарьже Валентина Таникеева.
Тазалыкым эскерымаш профилактике гыч тӱҥалеш. Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын «Таза республик» проектше ынде визымше ий медицине полыш дене илыме кундемыштак пайдаланаш йӧным ышта.
Маргарита ИВАНОВА.