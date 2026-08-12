Ик йодышат ӧрдыжеш ок код

Михаил Васютин Кужэҥер районышто сайлыше-влакын наказыштым шуктымым да депутат-шамычын у паша форматыштым аклен.
Сессийын кышкарыштыже районысо депутат-влак индеш йодышым онченыт. Тӱҥ тӱткыш Кужэҥер муниципал округын Уставшын проектше шотышто публичный колыштмашым палемдымылан, верысе администрацийым реорганизоватлымылан, 2026 ийын икымше пелийыштыже бюджетын шукталтмыжлан, законность ден правопорядкын состоянийыштлан ойыралтын. Тыгак ийготыш шудымо-шамычын пашашт шотышто комиссийын пашашкыже вашталтышым пуртымо, приватизаций радамым тӧрлатыме, ончыч приниматлыме пунчал-влакын вий гыч лекмыштым пеҥгыдемдыме. Докладым районым вуйлатыше Ольга Ярыгина, администрацийын профильный пӧлкаже-влакым вуйлатыше-шамыч да районын прокуроржо Наталья Захарова ыштеныт.
Икымше Депутат кече кум стратегический направленийым авалтен. Администрацийым вуйлатыше Сергей Сидоркин муниципал районым округыш савырыме шырым дене палдарен, алмаштышыже Ирина Пузырева национальный проект-влакым илышыш пуртымо кышкарыште регионысо проектлашке ушнымо нерген каласкален, тӱвыра пӧлкан секторжым вуйлатыше Наталья Анисимова верысе калыкын шкешотан йӱлажым арален кодымо да усталыкшым вияҥдыме пашам радамлен.
Поснак кугу тӱткыш реорганизацийлан ойыралтын. Сергей Сидоркинын палемдымыж почеш, «корно карт» дене келшышын, муниципал округысо депутат-влак погынымашын сайлымашыже тений 18-20 сентябрьыште эрта, а чыла процедур ден округын администрацийжым чумырымо пашам 2027 ий 1 январь марте мучашлаш палемдыме. Пого инвентаризаций дене кылдалтше да полномочий-влакым пуымо йодыш-влак контрольышто улыт.
Марий Эл Кугыжаныш Погын председатель Михаил Васютин коллегыже-влак ончылно выступатлымыж годым кугу тӱткышым сайлыше-шамычын наказыштым шуктымо нерген законым илышыш пуртымылан ойыраш каласен. Парламент кажне йыжыҥым – темлымаш-влакым погымо тат гыч тӱҥалын объектым эксплуатацийыш сдатлыме кече марте – чарныде эскера. Республикыштына 2026 ийлан пеҥгыдемдыме 111 наказ гыч пелыжым наре шуктымо. Тыште Кужэҥер районым пример шотеш кондымо: Кужэҥер посёлкысо Лермонтов уремыште йоча площадкым ыштыме, лишыл жапыште эше кок объект палемдыме жап деч ончыч ямде лиеш.
Кызыт 2027 ийлан наказ-влакым чумырат: 50 депутат деч 85 темлымашым республикын правительствышкыже да муниципалитетлашке ончаш колтымо.
Парламентым вуйлатыше тыгак Кугыжаныш Погынын 2026 ийыште законым ямдылен лукмо пашаж дене палдарен. Тиде пагытыште 48 законым приниматлыме. Тыгодым поснак кугу тӱткышым специальный военный операцийын участникше-влаклан да нунын ешыштлан полшымо, йоча-шамычым тӱрлӧ лӱдыкшӧ деч аралыме йодыш-влаклан ойырымо. Марий Эл шке пӧртым чоҥымо годым подрядчикын титакшылан кӧра азапыш логалше граждан-шамычын праваштым аралыме нерген законым приниматлыме шотышто икымше регион-влак радамыш пурен.
Михаил Васютин тидымат ешарен: 27 июльышто кандашымше гана чумырымо Кугыжаныш Думын пытартыш заседанийже лийын, тушко тудат видеокыл режимыште ушнен. Заседанийыште вич ияш пашам иктешленыт, да ынде Кугыжаныш Думыш сайлымаш лиеш.
«Мемнан республикна, мемнан интересна, изирак яллаште, селалаште да олалаште илыше-шамычын интересышт дене палдарыше еҥ-влакым ойырен налме жап марте тылзе утларак веле кодын. Сайлымашке чылалан обязательно ушнаш кӱлеш», – манын парламентым вуйлатыше.
Заседанийыште республик да федеральный кӱкшытлаште тӱткышым йодшо проблеме-влакымат тарватыме. Нунын кокла гыч иктыже, мутлан, Салтакъял гыч Шернур посёлкыш да мӧҥгешла автобусым колтымо дене кылдалтын. Кызыт тӱшка транспорт уке, да ял калык эмлымвер, моло тӧнеж марте миен толын огеш керт. Пӱсын шогышо вес йодыш – потребитель-шамычым поген ситарышашлан, илем-влакым иктыш ушыде, яллашке канде тулым пурташ огеш лий, тыгак проект-смете документацийым финансироватлыме шотышто кугу нелылык уло.
Депутат-влак тыгак районысо демографий сӱретым лончыленыт, верысе школлашке мигрант-шамычын йочаштым туныкташ налме йодышым онченыт.
Сессийыште тарватыме чыла йодышым тӱрлӧ кӱкшытан депутат-влакын вийышт да республик правительстве дене вашла кутырен решатлаш пунчалме.
Кажне йодыш дене, министерствылашке лектын, калык дене вашлийын, пашам умбакыже шуена, ӱшандарен Михаил Васютин.
Заседаний деч вара Кугыжаныш Погынын председательже Кужэҥер район администрацийым вуйлатыше Сергей Сидоркин да районым вуйлатыше Ольга Ярыгина дене пырля Кужэҥер посёлкышто Советский уремым тӱзатыме пашан шырымжым ончен. Проект «Илышлан инфраструктур» национальный проектын «Оласе йӧнан йырвелым ыштымаш» федеральный программыжын кышкарыштыже илышыш пурталтеш. Тачысе кечылан тыште тротуарым чоҥымо, йӱр да лум вӱд йоген кайыме лотокым келыштарыме, автобус павильоным шындыме, изи архитектур формо-влакым вераҥдыме, да ынде ыштышаш паша шукак кодын огыл.
Маргарита ИВАНОВА ямдылен. Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.