ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Ик эн тале кадет-влак – Ургаш лицей гыч

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 26 гана онченыт

 

Советский район Ургаш лицейын кадетше-влак Москваште эртыше «Российлан служитлаш!» всероссийский военно-патриотический сбор гыч 8 сеҥымаш дене пӧртылыныт.

Ӱдыр-рвезе-влак вич номинацийыште – «Лӱйкалышаш патроным зарядитлен ямдылымаш»,  «Противогазым чийымаш», «Спорт эстафете», «Ваштарешла куржталмаш», «Историй викторине»  – икмыше верым сеҥен налыныт. Тыгак «Торжественный марш дене ошкыл эртымаш», «Мурен ошкыл эртымаш», «Муро да строй дене ошкылмо смотр» номинацийлаште  кажныштыже кокымшо верыш лектыныт.

Военно-патриотический сборышто элна гыч, кадет, юнармеец-влакын 31 командышт таҥасен.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме

