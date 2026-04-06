Ик эн тале кадет-влак – Ургаш лицей гыч

Советский район Ургаш лицейын кадетше-влак Москваште эртыше «Российлан служитлаш!» всероссийский военно-патриотический сбор гыч 8 сеҥымаш дене пӧртылыныт.
Ӱдыр-рвезе-влак вич номинацийыште – «Лӱйкалышаш патроным зарядитлен ямдылымаш», «Противогазым чийымаш», «Спорт эстафете», «Ваштарешла куржталмаш», «Историй викторине» – икмыше верым сеҥен налыныт. Тыгак «Торжественный марш дене ошкыл эртымаш», «Мурен ошкыл эртымаш», «Муро да строй дене ошкылмо смотр» номинацийлаште кажныштыже кокымшо верыш лектыныт.
Военно-патриотический сборышто элна гыч, кадет, юнармеец-влакын 31 командышт таҥасен.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме