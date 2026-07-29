Идалык мучко ышта

Медведево районысо рӱдӧ больницын Н.Н.Кострова лӱмеш йоча поликлиникыжлан куснылшо комплексым налаш ойпидышым ыштыме.
Тиде отделений районласе йоча медицине организаций-влак коклаште эн шуко, 18 тӱжем утла, икшывым обслуживатла.
– Куснылшо комплексын полшымыж дене профилактике шотан медосмотрым, диспансеризацийым да диспансер эскерымашым верлашке лектын эртараш лиеш, – палдара Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын ава улмым да йоча пагытым аралыме пӧлкажын начальникше Галина Мурзаева.
Комплекс идалыкын чыла пагытыштыже пашам ыштен кертеш. Тудым инструментальный, лабораторный, функциональный да ультрайӱкан диагностикым эртараш полшышо 49 медицине оборудований дене шыҥдарыме лиеш.
Ойпидышым «Еш» национальный проектын «Ава улмым да йоча пагытым аралымаш» регионысо проектшым илышыш пуртымо кышкарыште ыштыме. Тений проектын мероприятийже-шамычлан 73,5 миллион теҥгем кучылташ палемдыме.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын пресс-службыжын фотожо.