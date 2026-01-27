Юл кундем кугыжаныш технологий университет 2026 ийыште акселераций программым шыҥдараш конкурс отборышто грантым сеҥен налын.
Тудын кугытшо – 6 миллион утла теҥге. Тиде оксам студент-влакын проект командыштлан полшаш да инноваций продуктым ямдылаш кучылташ палемдыме.
«Волга Tech Индустрия Будущего» акселераций программе регионын да элнан суверенитетшым вияҥден пеҥгыдемдаш виктаралтын. Тудым машиностроений, радиотехнике да связь, чоҥымо паша, ялозанлык сферлаште вузын индустриальный партнёржо-влак дене пырля илышыш шыҥдараш тӱҥалыт.
Г.Кожевникова
Фотом ПГТУ-н сайтше гыч налме