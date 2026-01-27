ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Грантым сеҥен налын

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 52 гана онченыт

 

Юл кундем кугыжаныш технологий университет 2026 ийыште акселераций программым шыҥдараш конкурс отборышто грантым сеҥен налын.

Тудын кугытшо – 6 миллион утла теҥге. Тиде оксам студент-влакын проект командыштлан полшаш да инноваций продуктым ямдылаш кучылташ палемдыме.

«Волга Tech Индустрия Будущего» акселераций программе регионын да элнан суверенитетшым вияҥден пеҥгыдемдаш виктаралтын. Тудым машиностроений, радиотехнике да связь, чоҥымо паша, ялозанлык сферлаште вузын индустриальный партнёржо-влак дене пырля илышыш шыҥдараш тӱҥалыт.

Г.Кожевникова

Фотом ПГТУ-н сайтше гыч налме

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
КУЧЕМЫШТЕ УВЕР ЙОГЫН

Шокшо вӱд кушеч толеш?

Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев да «Т Плюс» компанийын генеральный директоржо Александр Вилесов теплоэнергетикын мультимедийный рӱдерыштыже лийыныт, шыже-теле жаплан лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
МЕР ИЛЫШ УВЕР ЙОГЫН

«Сеҥымаш тулым аралена»

Россий акций «Сеҥымаш тулым аралена» Кугу Отечественный сар ийлаште колышо воин-земляк-влаклан Медведевысе монумент ончылно эше ик курымашлык тулым чӱктымаште лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Поезд коштмым чарна

Марий Элын Транспорт да корно озанлык министерствыжын увертарымыж почеш, теле графикыш вончымылан кӧра республикыштына поезд коштмым чарна: Казань – лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий