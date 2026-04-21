ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Глушковым лудмаш – 25-ше гана

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 21 гана онченыт

 

И.К.Глушков лӱмеш Оршанкысе шуко профилян колледжыште  Глушковым лудмаш лийын.

 

25-ше гана эртыше мероприятий Марий Эл, Беларусь, Мордовий, Чуваший республикла, тыгак Пермь кундем, Курск область гыч участник-влакым – 545 еҥым – иквереш чумырен. Нунылан «Цифр саманыште этнокультур образований», «Марий йылме – йоча-влаклан!: шонымаш гыч илышыш пуртымо марте» да моло теме дене выступлений-влак лийыныт.

Конференцийыште кызытсе образований дене кылдалтше йодышла дене 12 секций пашам ыштен.

Кокымшо гана мероприятийыште онлайн йӧн дене студент доклад-влаклан конкурсым эртарыме. Тушко Российысе регионла да Беларусь гыч колледжлаште тунемше-влак ушненыт.

Конференций Марий Элыште науко да технологийлан пӧлеклалтше лу ияш идалыкым палемдыме кышкарыште эрта.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да наукео министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме

