МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Фотовидеокамер ешаралтеш

Юрий Исаков Комментарий Материалым 27 гана онченыт

Эскерыш

Фотовидеокамер ешаралтеш

Таче Марий Эл мучко корнышто кудалыштмым эскерыме 230 стационар комплекс пашам ышта.

Корно службо ден республикысе Госавтоинспекций управлений аварий статистикым эреак шымлен шогат да фотовидеооборудованийым утларак лӱдыкшӧ участкыш кусараш палемдат.

Идалык тӱҥалтыш гыч республик мучко кандаш вере тудым кусарен шындыме. Мутлан, Йошкар-Олаште Западный уремысе 27-ше пӧрт воктене, Йыван Кырла урем дене ушнымаште,  аварий шукеммылан кӧра камерым вераҥдыме. Йошкар-Ола – Уржум регионал корнышто Шернур посёлкыш пурымаштат лӱдыкшым иземдышашлан камерым шындыме да у светофорым келыштарыме.

Идалык мучаш марте республик кӱкшытан корнылаште эше лу вере тыгай камер вераҥдалтеш.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: эскерыше камерым вераҥдыме.

Фотом «Марийскавтодор» ГКУ деч налме.

Лудаш темлена:
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Туткар лийшаш огыл

Марий Эл правительствын пунчалже почеш, 18 апрель гыч республикыште тул ваштареш кучедалме ойыртемалтше режимым пуртымо. Правительствын тудым кораҥдыме нерген лудаш…
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

«Марий еш пиал»

Марий Элыште «Марий еш пиал» сӱрет конкурс увертаралтын. «Интеллектуал» тӱвыра-увер рӱдер «Добрая Марий Эл» поро кумылым ончыктышо организацийын полшымыж лудаш…
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Марий калык кече гай волгалтеш…

«Тыланда калыкдан ончыкылыкшо, ош лум гай вургемда, волгенче гай писе уш-акылда, шӱдыр гай чолгыжшо шинчада, капыштыда Онар вийда, шыште лудаш…

Добавить комментарий