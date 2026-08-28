Эскерыш
Фотовидеокамер ешаралтеш
Таче Марий Эл мучко корнышто кудалыштмым эскерыме 230 стационар комплекс пашам ышта.
Корно службо ден республикысе Госавтоинспекций управлений аварий статистикым эреак шымлен шогат да фотовидеооборудованийым утларак лӱдыкшӧ участкыш кусараш палемдат.
Идалык тӱҥалтыш гыч республик мучко кандаш вере тудым кусарен шындыме. Мутлан, Йошкар-Олаште Западный уремысе 27-ше пӧрт воктене, Йыван Кырла урем дене ушнымаште, аварий шукеммылан кӧра камерым вераҥдыме. Йошкар-Ола – Уржум регионал корнышто Шернур посёлкыш пурымаштат лӱдыкшым иземдышашлан камерым шындыме да у светофорым келыштарыме.
Идалык мучаш марте республик кӱкшытан корнылаште эше лу вере тыгай камер вераҥдалтеш.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: эскерыше камерым вераҥдыме.
Фотом «Марийскавтодор» ГКУ деч налме.