«ФормАРТ» фестивальыш ушныза.

Марий Эл гыч сӱретче-влак «ФормАРТ» фестивальыш ушнен кертыт.
Сӱретче-влак вич тематический направлений дене граффити эскизым ыштен кертыт:
- «Россий — мемнан тӱшка пӧртна»;
- «Тӱшка миссий»;
- «Жизнь народов России в едином ритме»;
- «Йӱла-влак ушат»;
- «Тукым кыл».
Фестивальыш Юл кундем федерал округышто илыше 18 гыч 35 ияш марте ты стиль дене сӱретлаш йӧратыше да профессионал-влак ушнен кертыт.
Йодмашым 3 май марте https://formartpfo.ru сайтыште пуыман.
Фестиваль 2020 ий гыч Юл кундем федерал округышто Россий президентын полномочный представительже Игорь Комаровын тӱҥалтышыж почеш эрта.
Михаил Скобелевын фотожо/»Марий Эл» увер агентстве