«ФормАРТ» фестивальыш ушныза.

Марий Эл гыч сӱретче-влак «ФормАРТ» фестивальыш ушнен кертыт.

Сӱретче-влак вич тематический направлений дене граффити эскизым ыштен кертыт:

  • «Россий — мемнан тӱшка пӧртна»;
  • «Тӱшка миссий»;
  • «Жизнь народов России в едином ритме»;
  • «Йӱла-влак ушат»;
  • «Тукым кыл».

Фестивальыш Юл кундем федерал округышто  илыше 18 гыч 35 ияш марте ты стиль дене сӱретлаш йӧратыше да профессионал-влак ушнен кертыт.

Йодмашым 3 май марте  https://formartpfo.ru сайтыште пуыман.

Фестиваль 2020 ий гыч Юл кундем федерал округышто Россий президентын полномочный представительже Игорь Комаровын тӱҥалтышыж почеш эрта.

