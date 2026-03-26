Финн угор тӱнян тӱрлӧ сынже

Лидия Шабдарова

Лидия Шабдарова

 

20-21 мартыште Йошкар-Олаште «Ритмы и краски финно-угрии – 2026» регион-влак кокласе форум эртен.

Российысе калык-влакын икоян улмо идалык кышкарыште эртыше мероприятийыш Самара область, Мордва, Татарстан, Удмурт республикла, Москва, Ленинград кундемла гыч уна-влак погыненыт.

Форум «Мой финно-угорский стиль» конкурсын ончержым почмаш дене тӱҥалын. Чылаже конкурсыш элнан 10 регионжо гыч 180 утла паша пурен. Иктешлыше экспозицийыште  15 фоторадына лийын.

 Вара форумын участникше-шамыч «йыргешке ӱстел» йыр чумыргышт. Марий Эл Кугыжаныш Погын председатель Михаил Васютин погынышо-влаклан саламмутым ойлыш, Российысе Финн-угор калык-влакын ассоциацийыштым вуйлатыше Пётр Тултаевын саламлымашан серышыжым лудын пуыш, финн-угор тӱнян мер илышыштыже шкем чолган ончыктышо-влаклан наградым кучыктыш. Республикын Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министрын алмаштыже Михаил Матвеев Марий Эл Правительстве председатель – тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Ивановын саламлымашан серышыжым лудо да финн-угор тӱнян чолга еҥже-шамычым министрын таумутшо дене палемдыш.

«Йыргешке ӱстел» мутланымаште ятыр кӱлешан йодышым тарватыме. Поснак шочмо йылмын тачысе пагытыште вияҥмыже темылан пӧлеклалтше презентаций-влакым колышташ оҥай ыле. Мутлан, Мордовий гыч эрзя йылмым туныктышо Ольга Дорофеева шке туныктымо методикыж дене палдарыш, тыгак разработкыжо, методике пособийже-влакым ончыктыш. Эсогыл мыланна икмыняр шомакым туныктыш. 

Мероприятийыште кугу тӱткышым этномодо темылан ойырышт. Удмуртий гыч Лилия Широбокова «Эрико» вургем да сӧрастарыш коллекцийже дене палдарыш, а Мордовий гыч Мария Маршакова калык ончыко вургем коллекцийжым аклаш лукто. Марий Эл гыч этнодизайнер Надежда Акиева шке пашаже, конкурслашке ушнымыжо, тӱрым тӱрлымӧ  онлайн-курсшо нерген каласкалыш.

Самара областьысе Калык-влак келшымаш этнопаркын гидше Никита Чухневын тачысе этномодо нерген  шымлымашыжым колышташ оҥай ыле. Тудын презентацийже  шкешотан ӱчашымашымат лукто. И.С.Палантай лӱмеш тӱвыра да сымыктыш колледжын, МарГУ-н  преподавательже Надежда Лукиянован «Фольклор без нафталина» презентацийже финн-угор калык-влакын ойпогыжым, калыкмурым, калык семым тачысе илышлан кузе келыштараш лийме дене палдарен.

Кокымшо кечын  Российысе Финн-угор калык-влак ассоциацийын Самырык-влак Каҥашыжын да Марий Эл Республикысе Самырык-влакын парламентыштын кумдаҥдыме заседанийыштышт Калык тӱвыра пӧртыштӧ лийын. Тудым Российысе Финн-угор калык-влак ассоциацийын Самырык-влак Каҥашын вуйлатышыже Максим Алгайкин вӱден. Тушто форумын паша лектышыжым иктешленыт.

 

Михаил Скобелевын фотожо.

Снимкыште: «Ритмы и краски финно-угрии – 2026» регион-влак кокласе форумыш родо-тукым калык-влакын чолга еҥышт чумыргеныт.

