УВЕР ЙОГЫН

Финн-угор самырык тукым -Саранскыште

Лидия Шабдарова Комментарий Материалым 37 гана онченыт

29-30 октябрьыште Мордовийын рӱдолаштыже, Саранскыште, «Молодежь финно-угорских народов России в движении. Компетенции. Точки Роста. Тенденции» теме дене стретегий эксперт форум эрта.

Мероприятийыш Марий Элын делегацийжат ушнен. Форумын программыже поян. Пленар заседаний деч вара участник-шамыч Кугу Отечественный сар ден СВО-лан пӧлеклалтше ончер дене палыме лийыныт.

Тыгак нуным тӱрлӧ тренинг, семинар, мастарлык класс-влак вучат. Икымше кечын тренинг «Единство народов России в сохранении ценностей государства» темылан , мастер-классше мордва калык-влакын куштымашыштлан пӧлеклалтын.

Эрла ӱдыр рвезе-влакым Мордовийыште Тӱвыра инициативе президент фондын проект офисше деч семинар-практикум, тыгак ораторский мастарлык дене кылдалтше мастарлык класс, моло мероприятий-влак вучат. Форум Российысе финн-угор калык-влак ассоциацийын Молодёжный советшын заседанийже дене мучашлалтеш.

📸Максим Алгайкинын фотожо.

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