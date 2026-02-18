ФИНН-УГОР ТӰНЯ

Финн-угор койыш – фотопаша гоч

Светлана Носова Комментарий Материалым 60 гана онченыт

Российыште «Мой финно-угорский стиль» фотоконкурсым увертареныт.

Тудо финн-угор калык-влакын тӱвыра поянлыкыштым арален да кумданрак шарен колтымашке виктаралтын. Конкурсыш чыла ийготан профессионал да  любитель фотограф-влак ушнен кертыт. Кажне автор финн- угор калык-влакын ойыртемыштым почын пуышо 5 паша марте колтен кертеш. Тиде национальный вургем, йӱла, илышыште кучылтмо арвер, портрет, архитектур да ландшафт объект-влак лийын кертыт.

Йодмашым да паша-влакым  proektkulturamariel@yandex.ru электрон почтыш колтыман. Иктешлымашым 10 март марте ыштат да сеҥыше-влакым 20 мартыште палемдаш тӱҥалыт. Нуным кум номинацийыште ойырат: «Кадрыште – йӱла-влак», «Калыкын чурийже» да «Кызытсе шинчаончалтыш».

Конкурсын учредительже  – Марий Элын Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министерствыже. Организаторжо-влак коклаште республикысе Марий тӱвыра рӱдер ден РФ Финн-угор калык-влакын ассоциацийыштын Самырык-влакын советышт.

Снимкыште: марий отышто.

Светлана Носова фотожо

