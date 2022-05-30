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Финалыште — Марий Эл гыч туныктышо

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 3 гана онченыт

Москвасе «Техноград» Инноваций-тунемме площадкыште информатикым туныктышо-влаклан «ПРО-IT» кокымшо всероссийский профессионал олимпиаде лийын. Дистанций этапыште усталыкым ныл тӱжем участник ончыктен, а финалыш элнан 58 регионжо гыч 59 туныктышо лектын, нунын коклаште Марий Эл гыч ик участник лийын.

Тиде – Марий Турек районысо Нартас кыдалаш школын туныктышыжо Светлана Бочарова (пурлаште). Тудо моло участник-влак дене пырля олимпиаде заданий-шамычым решатлен, иктешлыше пашажлан презентацийым ыштен, блиц-турнирыште моштымашыжым ончыктен.

Г.Кожевникова

Фото Марий Эл Образований да науко министерстве гыч.

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