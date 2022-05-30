Финалыште — Марий Эл гыч туныктышо

Москвасе «Техноград» Инноваций-тунемме площадкыште информатикым туныктышо-влаклан «ПРО-IT» кокымшо всероссийский профессионал олимпиаде лийын. Дистанций этапыште усталыкым ныл тӱжем участник ончыктен, а финалыш элнан 58 регионжо гыч 59 туныктышо лектын, нунын коклаште Марий Эл гыч ик участник лийын.
Тиде – Марий Турек районысо Нартас кыдалаш школын туныктышыжо Светлана Бочарова (пурлаште). Тудо моло участник-влак дене пырля олимпиаде заданий-шамычым решатлен, иктешлыше пашажлан презентацийым ыштен, блиц-турнирыште моштымашыжым ончыктен.
Г.Кожевникова
Фото Марий Эл Образований да науко министерстве гыч.