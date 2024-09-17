Финалыш лектын

МарГУ-н Общий ден профессиональный образований факультетшын магистрантше, лаборантше, преподавательын ассистентше Никита Пчёлкин «Флагманы образования» всеросссийский профессионал конкурсын финалышкыже лектын.
Никита – Марий Элыште кумдан палыме музыкант Сергей Пчёлкинын, С.Г.Чавайн лӱмеш книгагудышто библиографлан пашам ыштыше Аида Пчёлкинан эргышт.
Каласыман, «Флагманы образования» конкурс – «Россий –йӧным пуышо эл» президент платформын проектше. Тудо талантан педагог-влаклан полышым пуа. Конкурсын дистанционный этапышкыже образований сферыште пашам ыштыше 7479 управленец, 24 972 педагог, 12 097 студент (финалыш 300 студент гына лектын) логалыныт. Нуно заданийым платформышто шуктеныт, шинчымашыштым, моштымашыштым дистанционный йӧн дене акленыт.
Финал 7-10 октябрьыште Волгоградыште эрта. Таҥасымаш-влак командыште да индивидуальный лийыт. Тылеч посна тӱрлӧ мутланыме площадке, «йыргешке ӱстел», профессиональный ден творческий мастерской пашам ышташ тӱҥалыт.
Никиталан конкурсышто шкенжым сайын ончыкташ да сеҥымашке шуаш тыланена!
Фотом еш альбом гыч налме