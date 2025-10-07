Фестивальын йӱксолнышыжо

Йошкар-Олаште эртаралтше «И краткая» кинофестиваль жапыште кӱчык метражан кином ончен шуктыдымо-влаклан Актёр пӧртыштӧ икмыняр программым темлат.
Актёр пӧрт
10 октябрь
17:30
Анимационный программе, 6+
г. Йошкар-Ола, наб. Амстердам, 2
Регистрацийлан ссылке: creative12.timepad.ru/event/3608…
Актёр пӧрт
11 октябрь
10:00
Модыш сынан кино 18+
г. Йошкар-Ола, наб. Амстердам, 2
Регистрацийлан ссылке:
creative12.timepad.ru/event/3608…
С.Г.Чавайн лӱмеш национальный библиотеке
12 октябрь
12:00
Анимационный программе, 6+
г. Йошкар-Ола, Пушкин уреми, д. 28
*оксам тӱлыде пуртат, регистраций огеш кӱл.
Актёр пӧрт
19 октябрь
10:00
Документальный кино 12+ да 16+
г. Йошкар-Ола, наб. Амстердам, 2
Регистрацийлан ссылке: 1 сеанс (12+): creative12.timepad.ru/event/3608…
Регистрацийлан ссылке: 2 сеанс (16+): creative12.timepad.ru/event/3608…
С.Г.Чавайн лӱмеш национальный библиотеке
25 октябрь
12:00
Модыш сынан кино 18+
г. Йошкар-Ола, Пушкин урем, 28
*оксам тӱлыде пуртат, регистраций огеш кӱл.
С.Г.Чавайн лӱмеш национальный библиотеке
26 октябрь
12:00
Документальный кино 12+
г. Йошкар-Ола, Пушкин урем, 28
*оксам тӱлыде пуртат, регистраций огеш кӱл.
!!! Чыла мероприятийыш оксам тӱлыде пуртат, но ончылгоч регистрацийым эртыман.