УВЕР ЙОГЫН

Фестивальын йӱксолнышыжо

Алевтина Байкова

Йошкар-Олаште эртаралтше «И краткая» кинофестиваль жапыште кӱчык метражан кином ончен шуктыдымо-влаклан Актёр пӧртыштӧ икмыняр программым темлат.

Актёр пӧрт

📌 10 октябрь
📌 17:30
Анимационный программе, 6+
📌 г. Йошкар-Ола, наб. Амстердам, 2
Регистрацийлан ссылке: creative12.timepad.ru/event/3608…

Актёр пӧрт

📌 11 октябрь
📌 10:00
Модыш сынан кино 18+
📌 г. Йошкар-Ола, наб. Амстердам, 2
Регистрацийлан ссылке:
creative12.timepad.ru/event/3608…

С.Г.Чавайн лӱмеш национальный библиотеке

📌 12 октябрь
📌 12:00
Анимационный программе, 6+
📌 г. Йошкар-Ола, Пушкин уреми, д. 28
*оксам тӱлыде пуртат, регистраций огеш кӱл.

Актёр пӧрт

📌 19 октябрь
📌 10:00
Документальный кино 12+ да 16+
📌 г. Йошкар-Ола, наб. Амстердам, 2
Регистрацийлан ссылке: 1 сеанс (12+): creative12.timepad.ru/event/3608…
Регистрацийлан ссылке: 2 сеанс (16+): creative12.timepad.ru/event/3608…

С.Г.Чавайн лӱмеш национальный библиотеке

📌 25 октябрь
📌 12:00
Модыш сынан кино 18+
📌 г. Йошкар-Ола, Пушкин урем, 28
*оксам тӱлыде пуртат, регистраций огеш кӱл.

С.Г.Чавайн лӱмеш национальный библиотеке

📌 26 октябрь
📌 12:00
Документальный кино 12+
📌 г. Йошкар-Ола, Пушкин урем, 28
*оксам тӱлыде пуртат, регистраций огеш кӱл.

!!! Чыла мероприятийыш оксам тӱлыде пуртат, но ончылгоч регистрацийым эртыман.

