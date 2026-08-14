ЭКГ-регион
Федерал округышто – кандашымше
Марий Эл кӱкшӧ ЭКГ-рейтинган компаний-влаклан вияҥашышт йӧным ышта.
Мом тидыже ончыкта? ЭКГ – посна компаний-влакын паша надырыштлан экологий (яндарлык, амыртыдымаш), кадр (у паша верым почмаш) да государстве (нацпроектлан эҥертымаш да инвестицийым пыштымаш) велым акым пуымаш. Тидын негызеш регионын вияҥмаштыже аҥысыр верым рашемдаш да тудым кучемын, бизнесын да мер калыкын вийышт дене тӧрлен толаш палемдалтеш.
Марий Эл Юл кундем федерал округыш пурышо регион-влак кокласе ЭКГ-рейтингыште кандашымше верым айла. Регионышто бизнесым шот дене вияҥден толмо нерген закон пашам ышта. Тудо кӱкшӧ ЭКГ-рейтинган компаний-влаклан ешартыш полышым налаш йӧным пуа.
Эше ик йӧн семын «Марий Эл Республикын сулло предпринимательже» почётан лӱмым пуымым ончыкташ лиеш. Тыгай награде у паша верым почмо, инвестиций проектым илышыш пуртымо, производствыш да вуйлатыме пашаш у йӧным шыҥдарыме надырлан пуалтеш.
Регион вуйлатыше Юрий Зайцевын ойлымыж почеш, предприниматель-влакын тыршымыштым аклымаш нунын пашаштын социальный кӱлешлыкан улмыштым пеҥгыдемден ончыкта да чапыштым нӧлта. «ЭКГ-регион» рейтингым RAEX рейтинг агентстве вӱден шога. Тудо субъект-влакын шумо сеҥымашыштым вияҥме национальный шонымашлан келшен толмо кӱкшыт гыч акла.
Юрий ИСАКОВ ямдылен.
Снимкыште: ончыл производствышто.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыж деч налме фото.