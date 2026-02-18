МАРИЙ ЙӰЛА

«Эртыше жапын йӱкшӧ»

Светлана Носова Комментарий Материалым 69 гана онченыт

Советский районысо тӱвыра пӧртыштӧ фольклор коллектив-влакын «Эртыше жапын йӱкшӧ» фестиваль-конкурс индешымше гана эртен.

 Тудо тенийлан увертарыме Калык-влакын икоян улмо идалыклан пӧлеклалтын. Фестивальыш Советский районысо, Ургаш, Кужмарий, Кельмаксола, Шуарсола, Кукмарий тӱвыра пӧрт-влакын усталык коллективышт ушненыт. 

Жюрин аклымыж почеш, икымше верым В.Д.Бурлаков лӱмеш Кужмарий тӱвыра пӧртын «Эр ӱжара»  фольклор ансамбльже налын. Кокымшо  степенян диплом дене Советский районысо тӱвыра пӧрт пелен пашам ыштыше «Кугезе кумыл» (Галина Щербакова вуйлата) да Кукмарий гыч «Весела кумыл» (Надежда Волкова вуйлата) палемдалтыныт. Кумшо верыште – Кельмаксола гыч «Муро аршаш» калык фольклор ансамбль ( вуйлатыше – Марианна Тетерина).

Снимкыште: фестиваль годым.

 Фотом Советский районысо рӱдӧ клуб системын воткыл лаштыкше гыч налме.

