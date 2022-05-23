ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН ШИНЧЫМАШ КУГОРНЫШТО

Эн уста мастер

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 10 гана онченыт

Торгово-технологический колледжыште «Производственный туныктымаш дене эн сай мастер» республик кӱкшытан конкурсышто сеҥыше-влакым торжественно саламленыт.

Тиде почётан лӱмым Йошкар-Оласе сервис технологий-влак техникумын туныктышыжо Лала Домрачева сеҥен налын. Лач тудо Марий Элын чапшым «Идалыкын мастерже» всероссийский конкурсын финалыштыже аралаш тӱҥалеш. Призёр семын палемдалтыныт: Торгово-технологический колледжын мастерже Ольга Посошнова ден Йошкар-Оласе технологический колледжыште пашам ыштыше Тамара Алексеева.

Сеҥыше да призёр-влакым Марий Эл Образований да науко министр Л.Ревуцкая, республикыште Образованийын общероссийский профсоюзшын регионысо пӧлкажын председательже Л.Пуртова, Квалификацийым вияҥдыме регионысо методический рӱдерым вуйлатыше И.Чистова саламленыт.

Г.Кожевникова

Снимкыште: Марий Эл образований да науко министр Л.Ревуцкая сеҥыше да призёр-влак дене пырля.

Фотом Марий Эл Образований да науко министерстве гыч налме.

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