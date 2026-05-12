Эн шуко йӱкым поген

Лидия Шабдарова

⚒«Оласе кумдыкым йӧнаным ыштымаш» федеральный проект почеш йӱклымаште Йошкар-Олаште эн шуко йӱкым Никонов лӱмеш площадьлан пуэныт.
Таче кечылан ты кумдыкым тӱзатымылан 6900 утла еҥ йӱклен.

 

Марий Элыште илыше-влак «Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроектын «Оласе кумдыкым йӧнаным ыштымаш»федеральный проектше дене келшышын саемдышаш объект-влакым ойырат. Республик мучко йӱклымашке 90 кумдыкым лукмо. Таче кечылан регионыштына йӱклымашке 33 тӱжем утла еҥ ушнен.

 

🗳Йӱклымаш zagorodsreda.gosuslugi.ru федеральный платформышто 12 июнь марте эрта. Тидлан Госуслуги порталыш пурен, шке йӱкым пуыман.

 

✅Умылыдымаш але йодыш лектеш гын, тыланда волонтёр-шамыч полшен кертыт. Нуным Йошкар-Олаште Рӱдӧ пазарыште каныш кечылаште 15 гыч 19 шагат марте, Эшкинин уремыште верланыше МФЦ-ште тыглай кечылаште 14 гыч 18 шагат марте, вӱргечын гыч 19 шагат марте, тыгак «Планета» ужалыме рӱдерыште кажне кечын 15 шагат гыч 19 шагат марте муаш лиеш.

