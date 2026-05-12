Эн шуко йӱкым поген

«Оласе кумдыкым йӧнаным ыштымаш» федеральный проект почеш йӱклымаште Йошкар-Олаште эн шуко йӱкым Никонов лӱмеш площадьлан пуэныт.
Таче кечылан ты кумдыкым тӱзатымылан 6900 утла еҥ йӱклен.
Марий Элыште илыше-влак «Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроектын «Оласе кумдыкым йӧнаным ыштымаш»федеральный проектше дене келшышын саемдышаш объект-влакым ойырат. Республик мучко йӱклымашке 90 кумдыкым лукмо. Таче кечылан регионыштына йӱклымашке 33 тӱжем утла еҥ ушнен.
Йӱклымаш zagorodsreda.gosuslugi.ru федеральный платформышто 12 июнь марте эрта. Тидлан Госуслуги порталыш пурен, шке йӱкым пуыман.
Умылыдымаш але йодыш лектеш гын, тыланда волонтёр-шамыч полшен кертыт. Нуным Йошкар-Олаште Рӱдӧ пазарыште каныш кечылаште 15 гыч 19 шагат марте, Эшкинин уремыште верланыше МФЦ-ште тыглай кечылаште 14 гыч 18 шагат марте, вӱргечын гыч 19 шагат марте, тыгак «Планета» ужалыме рӱдерыште кажне кечын 15 шагат гыч 19 шагат марте муаш лиеш.