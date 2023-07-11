ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Эн сай школ тоштер – Волжскысо лицейыште

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 12 гана онченыт

Юл кундем федерал округышто «Отечествын геройжо-влак-2023» мер проект почеш тений 20 парель гыч 20 июнь марте эртарыме «Отечествым аралыше-влак нерген курымешлан шарнымашлан пӧлеклалтше эн сай тоштер (тоштер экспозиций)» конкурсын регион кӱкшытан этапшым иктешлыме.

Тушко чылаже республикын 13 муниципальный образованийже гыч 15 тунемме вер ушнен. Жюри эн сайлан Волжск оласе лицейын тоштержым шотлен да икымше вер дене палемден. Кокымшо верыш Советский районысо Роҥго школ лектын, а кумшо верым Морко район Коркатово лицейын Боевой чап тоштерже сеҥен налын.

Икымше верым налше тунемме вер Марий Элын чапшым конкурсын округ кӱкшытан йыжыҥыштыже аралаш тӱҥалеш.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерстве гыч налме

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