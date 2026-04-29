Торгово-технологический колледжыште «Эн сай школ столовый-2026» Россий кӱкшытан конкурсын регионысо йыжыҥже эртен.
Тушто республикна гыч 8 команде мастарлыкым ончыктен. «Школ столовыйын эн уста поварже» номинацийыште Волжск оласе лицей сеҥышыш лектын.
«Ялысе эн сай школ столовый» номинацийыште Марий Турек район Сардаял школ сеҥен, а «Оласе эн сай школ столовый» лӱм дене Йошкар-Оласе 29-ше №-ан школ палемдалтын.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.