Эн сай дизайн-проект-влак радамыште

«Машук» шинчымаш рӱдерыште «Школа мечты» всероссийский конкурсын кумшо сезонжым иктешленыт.
Марий Элын Оршанке посёлкыштыжо верланыше «Родничок» йочасадшын дизайн-проектше кок номинацийыште («Каныме верлан эн сай решений» ден «Пурымо кумдыклан эн сай решений») кумшо вер дене палемдалтын.
Ушештарена, йочасадлан дизайн-проектым Юл кундем кугыжаныш технологий университетын студентше-влак ямдыленыт. Оралтым «Еш» нацпроект почеш уэмден олмыктымо.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.