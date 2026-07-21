ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Эн сай дизайн-проект-влак радамыште

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 22 гана онченыт

«Машук» шинчымаш рӱдерыште «Школа мечты» всероссийский конкурсын кумшо сезонжым иктешленыт.

Марий Элын Оршанке посёлкыштыжо верланыше «Родничок» йочасадшын дизайн-проектше кок номинацийыште («Каныме верлан эн сай решений» ден «Пурымо кумдыклан эн сай решений») кумшо вер дене палемдалтын.

Ушештарена, йочасадлан дизайн-проектым Юл кундем кугыжаныш технологий университетын  студентше-влак ямдыленыт. Оралтым «Еш» нацпроект почеш уэмден олмыктымо.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.

Лудаш темлена:
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

«Волонтёрын дневникше» полшен

Волжск индустриально-технологический техникумын студенткыже Юлия Волостнован пашаже – Российысе 100 эн сай сочинений радамыште. Тенийысе конкурсын федеральный йыжыҥышкыже чылаже лудаш…
ЕШ ДА ИКШЫВЕ нацпроект УВЕР ЙОГЫН

Айда, ӱдырем, книгагудыш!

Линда Николаева Морко район Эҥерӱмбал ялыште шочын. 14 ияш улмыж годым аважын шочмо ялышкыже, Шернур район Чисолашке, илаш куснен. лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Почела кок сеҥымаш

Шернур районышто шочын-кушшо марий рвезе, режиссёр Денис Шаблий «ШОРТЫ» тӱнямбал эрыкан кучык фильм фестивальын ик сеҥышыже семын палемдалтын. Организатор-влакын лудаш…

Добавить комментарий