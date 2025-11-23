КУЧЕМЫШТЕ

Эн чолга-влакым палемденыт

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 29 гана онченыт

Шочмо элым йӧратымаш да калык-влак коклаште икоян улмаш: Марий Элын парламентыштыже чолга еҥ-влакым палемденыт.

Кугыжаныш Погынышто «Калыкемын талешкыже» шымлыме паша конференцийын да «Келшымаш – икоян улмаште» XII Калык культур фестивальын организаторжо ден участникше-шамычым наградитленыт.

Погынышо-шамычым саламлымыж годым парламентым вуйлатышын икымше алмаштышыже Лариса Яковлева историй шарнымашым арален кодымаште да калык-влак кокласе кылым пеҥгыдемдымаште кажне участникын надыржым палемден.

«Калыкемын талешкыже» конференций 6 ноябрьыште эртен. Тудо Шочмо элым аралышын идалыкшылан да Кугу Ачамланде сарыште Сеҥымашлан 80 ий теммылан пӧлеклалтын. Школышто да кокла профессионал образованийым пуышо тӧнежлаште тунемше-влак, калыкле-тӱвыра автономий ден мер организаций-шамычын еҥышт сарын талешкыже да СВО-н участникше-влак нерген пашашт дене палдареныт.

«Келшымаш – икоян улмаште» фестиваль 5-7 ноябрьыште эртен. Проект калык да конфессий-влак коклаште келшымашым пеҥгыдемдымашке, самырык тукымым шочмо элым йӧратыме да Российысе калык-влакын культурыштым пагалыме шӱлышеш куштымашке виктаралтын.

«Российысе калык-влакын ассамблейышт» Общероссийский мер-кугыжаныш организацийын регионысо пӧлкажын таумутшо дене мероприятийлаште чолгалыкым ончыктышо 32 организатор ден участник палемдалтын.

Маргарита ИВАНОВА.

Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо.

 

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
КУЧЕМЫШТЕ

Паша гыч каеныт

22 сентябрьыште Марий Эл вуйлатыше Александр Евстифеев Марий Эл Республикын внутренний политике, верысе самоуправленийым вияҥдымаш да юстиций министрже Михаил лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
КУЧЕМЫШТЕ УВЕР ЙОГЫН

Йодыш эре икгайракак

Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев граждан-влаклан приёмым эртарен. Толшо-влакын йодышышт утларакше корным да оралте леведышым олмыктымо дене кылдалтыныт. Йошкар-Ола лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
КУЧЕМЫШТЕ ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Сеҥыше да туныктышо-влаклан – грант

Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев Юл кундем федерал округышто школышто тунемше-влаклан Россий кӱкшытан интеллектуал олимпиадын пытартыш этапыштыже призёр-шамычлан да лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий