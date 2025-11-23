Эн чолга-влакым палемденыт

Шочмо элым йӧратымаш да калык-влак коклаште икоян улмаш: Марий Элын парламентыштыже чолга еҥ-влакым палемденыт.
Кугыжаныш Погынышто «Калыкемын талешкыже» шымлыме паша конференцийын да «Келшымаш – икоян улмаште» XII Калык культур фестивальын организаторжо ден участникше-шамычым наградитленыт.
Погынышо-шамычым саламлымыж годым парламентым вуйлатышын икымше алмаштышыже Лариса Яковлева историй шарнымашым арален кодымаште да калык-влак кокласе кылым пеҥгыдемдымаште кажне участникын надыржым палемден.
«Калыкемын талешкыже» конференций 6 ноябрьыште эртен. Тудо Шочмо элым аралышын идалыкшылан да Кугу Ачамланде сарыште Сеҥымашлан 80 ий теммылан пӧлеклалтын. Школышто да кокла профессионал образованийым пуышо тӧнежлаште тунемше-влак, калыкле-тӱвыра автономий ден мер организаций-шамычын еҥышт сарын талешкыже да СВО-н участникше-влак нерген пашашт дене палдареныт.
«Келшымаш – икоян улмаште» фестиваль 5-7 ноябрьыште эртен. Проект калык да конфессий-влак коклаште келшымашым пеҥгыдемдымашке, самырык тукымым шочмо элым йӧратыме да Российысе калык-влакын культурыштым пагалыме шӱлышеш куштымашке виктаралтын.
«Российысе калык-влакын ассамблейышт» Общероссийский мер-кугыжаныш организацийын регионысо пӧлкажын таумутшо дене мероприятийлаште чолгалыкым ончыктышо 32 организатор ден участник палемдалтын.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо.