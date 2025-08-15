КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО

Электрогазосварщик

Алевтина Байкова Comment(0) Материалым 17 гана онченыт

Михаил Александров М.Шкетан лӱмеш Марий национальный драме театр деч вара паша корныжым Марий самырык театрыште шуен. Лу ий утла жапыште ятыр спектакльыште  тӱрлӧ рольым модын, оҥай деч оҥай образым чоҥен.

– Кызыт мый Озаҥ ола воктенысе ик предприятийыште электрогазосварщиклан пашам ыштем. Тыгак Юлсер клуб системыште тыршыше усталык шӱлышан еҥ-влак дене кылым кучем. Кугыеҥ ден йоча-влаклан спектакльым шындаш полшем, южгунам сценыште мурем, коклан иктаж пайремымат вӱдаш ӱшанат, – каласен Михаил.

Алевтина БАЙКОВА

Фотом еш альбомжо гыч налме

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:

Усталык вӱрышкыжак шыҥен
КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО

Усталык вӱрышкыжак шыҥен

Сценыш марий тувыран мотор ӱдыр лекте. Тудо шкенжым лӱдде куча, сайын мура, а залыште шинчыше-влак совым чот кырат, шӱшкалтышат лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО

Эре мурат, эре куштат ман ида шоно…

Тӱвыра пашаеҥын пашажым шукынжо куштылгылан шотлат. Кӧ тиде аланыште  ыштен ончен огыл гын, мутат уке, тидым огеш пале. Ты лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО СЫМЫКТЫШ ТЕАТР ФОЛЬКЛОР

«Йоча-влаклан марий теле

Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцевын тӱҥалтышыж почеш Йошкар-Олаште тыгай проект илышыш пурталтеш. Фестиваль 21 декабрь гыч У ий каныш лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий