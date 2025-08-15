Электрогазосварщик

Михаил Александров М.Шкетан лӱмеш Марий национальный драме театр деч вара паша корныжым Марий самырык театрыште шуен. Лу ий утла жапыште ятыр спектакльыште тӱрлӧ рольым модын, оҥай деч оҥай образым чоҥен.
– Кызыт мый Озаҥ ола воктенысе ик предприятийыште электрогазосварщиклан пашам ыштем. Тыгак Юлсер клуб системыште тыршыше усталык шӱлышан еҥ-влак дене кылым кучем. Кугыеҥ ден йоча-влаклан спектакльым шындаш полшем, южгунам сценыште мурем, коклан иктаж пайремымат вӱдаш ӱшанат, – каласен Михаил.
Алевтина БАЙКОВА
Фотом еш альбомжо гыч налме