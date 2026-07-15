Марий Эл Радион хит-парадше
Йолташ-влак, тендан полшымо дене кодшо арняште мурызо-шамыч шке коклаштышт тыгайрак «тошкалтышым» чоҥеныт.
- Эльмира Усова – «Могай пиал»
- Геннадий Васильев, Таисия Смирнова – «Шарнымаш кас»
- Татьяна Галкина – «Аваем, ачаем»
- Анита Феоктистова – «Тылат»
- Володя Матвеев – «Ӱдырем»
- Валерий Шамов – «Уна семын толына тӱняшке»
- Наталья Богданова – «Кертат чыла сеҥен»
- Никита Козлов – «Шындышым мый йӧратен»
- Йорга Каче – «Тый пӧртылат»
- Мария Бердникова – «Рвезе пагыт»
Йӧратыме мурызыланда ончыл верым налашыже кузе полшышашым огыда пале гын, ушештарена: 5533 кӱчык номерыш SMS-ым колтыман. Тӱҥалтыште МАРИ мутым возыман, вара, яра верым кодыде, мурын номержым шындыман. Муро лӱмым кавычкыш налман огыл. Йӱклымаш SMS-ПОРТАЛ-ыште кая.
Мария Бердникова – Кужэҥер кундем Кушыл Нольдӱр ялын ӱдыржӧ. МарГУ-н Калыкле тӱвыра да тӱвыра кокласе коммуникаций институтыштыжо эстраде семсымыктыш пӧлкаштыже тунемеш. Кокымшо курсыш вончен.
Ӱдыр изинекак мураш йӧрата, тӱрлӧ конкурсышто, фестивальыште мастарлыкшым ончыкта да сеҥышыш лектеш. Ӱмаште «Ший памаш. Йоча-влак» фестиваль-конкурсышто икымше степенян лауреат лийын.
Фотом еш альбом гыч налме
«Рвезе пагыт»
Мутшо Алёна Яковлеван,
семже Станислав Устюговын.
Мария Бердникова мура.
Теҥгече гына пуйто ыле юалге
Да чинче лум дене юарлыш мардеж.
А таче окнаш сото кече ончале,
Садлан кумылемже уремыш ӱжеш.
Модеш кечыйол мый денем,
Мый тудым копашке погем!
Семтаҥ:
Тӱняже, тӱняже йомакысе гае,
Мылам эн моторжым сӧра.
Шижам, мый шижам рвезе пагыт тыгае:
Куанле, яндар, весела.
Чием таче мый эн чевер тувыремым,
Тӱня дене сай кумылем пайлынем,
Чевер шошо кече волгалтыш уремым,
Чевержым погем да налам пеленем.
Модеш кечыйол мый денем,
Мый тудым копашке погем!
Семтаҥ – тудак.
Алевтина Байкова ямдылен.
Фотом еш альбомжо гыч налме.